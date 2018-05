Pozivamo vas na najiščekivaniji događaj ove godine! Pratite kraljevsko venčanje princa Harija i Megan Markl uživo na Prvoj u subotu, 19. maja, od 12 časova.

U subotu, 19. maja, sve će oči biti uprte u dvorac Vindzor, gde će se održati spektakularno kraljevsko venčanje princa Harija i Megan Markl. Prva televizija će biti na licu mesta – Nevena Madžarević pratiće uživo svečanu ceremoniju od Vindzorskog dvorca do kapele Svetog Đorđa, gde će pred oltar stati princ i njegova izabranica. Nevena će nam dočarati i preneti atmosferu sa londonskih ulica i razgovarati sa građanima koji će u velikom broju ispratiti ovaj posebni događaj. U studiju Prve biće Maja Nikolić, koja će zajedno sa gostima pratiti ovaj istorijski događaj, analizirati razvoj ljubavne priče od upoznavanja na slepo do venčanja i komentarisati najzanimljivije trenutke sa same ceremonije.

Aleksandar Acko Đorđević će posebno obratiti pažnju na luksuzni kraljevski protokol, novinarka Bojana Kesić , kao jedini reporter iz Srbije koji je prisutvovao venčanju Vilijama i Kejt za Prvu televiziju, uporediće ova dva venčanja, a modni kreator, Igor Todorović, će komentarisati venčanicu, šešire i zanosne toalete srećnih zvanica, ali i najveće odevne promašaje. Upoznaćemo bolje ovu simpatičnu glumicu mešovitog afro-američkog porekla, čija se bajka upravo ostvaruje, saznati koje sve poznate ličnosti od Holivuda do Hempšira su među svatovima sa mladine, a koje sa mladoženjine strane, kakva će biti mladenačka torta i šta je sve na meniju, koji konji će vući čuvenu kočiju i još mnogo zanimljivih trivija i tračeva koje prate budući kraljevski par. Naša reporterka Bojana Bojović, će se uključivati direktno iz Britanske rezidencije u Beogradu, a čućemo i obraćanje NJ.E. Denisa Kifa, britanskog ambasadora, koji će sa nama podeliti zvaničan stav Velike Britanije o ovom istorijskom događaju, koji će pomno pratiti čitava britanska nacija.

„Kraljevska venčanja su istorijski događaji, posebno kada se radi o britanskoj kruni, tako da gledajući taj prenos publika stiče utisak da prisustvuje istorijskom trenutku“, rekla je Nevena Madžarević.

