DAVIDOVA PRAĆKA NIJE TAKO UBOJITA PROTIV SIRIJE: Moćni PVO OMANUO! Nije uspeo da presretne rakete! (VIDEO)

Timovi za istragu koje čine proizvođač Unapređenih odbrambenih sistema Rafael, Organizacija za raketnu odbranu Ministarstva odbrane i izraelske vazduhoplovne snage poveli su istragu incidenta koji se dogodio u ponedeljak iznad Golanske visije.

"Davidova praćka" je deo višeslojnog protivraketnog odbrambenog programa Izraela i deluje u sloju iznad "Gvozdene kupole" i ispod sistema "Erou".

To znači da je program dizajniran da presretne taktičke balističke i rakete srednjeg do dugog dometa, te krstareće rakte ispaljene s razdaljine 40 do 300 kilometara.

Jučerašnji incident bio je prvi slučaj korišćenja "Davidove praćke" protiv neprijateljskih projektila otkako je proglašena operativnom u martu prošle godine.

Očekuje se da će se u naredna dva do tri dana utvrditi zašto presretanje nije uspelo.

Pretpostavlja se da je uzrok neuspeha tehnološke prirode i nije povezan sa operatorima sistema koji su doneli odluku da ispale dva presretača sa stalnog mesta na kome se nalazi "Davidova praćka" na severu.

Za razliku od "Gvozdene kupole" "Davidova praćka" nije mobilna, ali poput sistema "Erou" sa svoje lokacije pokriva čitavu zemlju.

Moguće je da će odluka da se jedna raketa presretač uništi u vazduhu kraj Galilejskog jezera bila pogrešna, jer je naknadno ustanovljeno da je mogla da nastavi da leti dok ne pogodi veliku metu koja je dolazila sa jugoistoka.

Bilo je planirano da "Davidova praćka" presretne dve rakete tipa zemlja-zemlja SS-21 sovjetske proizvodnje. Ispalila ih je sirijska vojska protiv pobunjenika.

Te rakete NATO zove SS-21, a rusko ime je "Točka" što je indikacija njene preciznosti.

Rakete su napravljene 1970-tih godina i prodate sirijskoj vojsci, a domet im je 14 do 70 kilometara.

Teške su 2,5 tone od čega je 480 kilograma bojeva glava. Prečnik im je 65 santimetara, a mogu se ispaljivati sa kamiona.

Početna istraga je pokazala da su sirijske rakete bile u vazduhu minut do 1,5 minuta i da je bilo predviđeno da stignu duboko u severno područje Izraela i zato je odluka da se ispale presretači bila ispravna iako možda ne sasvim ekonomski opravdana jer svaki projektil staje milion dolara.

