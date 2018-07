JEZIVO PREDSKAZANJE SE OBISTINJUJE! BABA VANGA DO DETALJA PREDVIDELA STRAVIČNE POŽARE U GRČKOJ: A evo kakve sve mračne prognoze ima za 2018. godinu!

Proročanstva Nostradamusa i Baba Vange sudarila su se ove godine. Najpoznatiji proroci predvideli su da će 2018. godina biti godina prirodnih katastrofa širom sveta.

Zemljotresi, vulkani i poplave razoriće veliki deo planete, tvrde tumači proročanstava Nostradamusa i Baba Vange.

Francuski lekar Mišel de Notrdam, možda i najpoznatiji prorok na svetu, predvideo je da će našu planetu 2018. pogoditi serija zemljotresa, a da će poseban bes prirodnih sila osetiti Kina, gde će biti na hiljade mrtvih.

"Mrtvi će ustati iz grobova, svet će se suočiti s velikim promenama među nacijama. Dogodiće se nekoliko prirodnih katastrofa koje će uzdrmati planetu", navodi se u Nostradamusovim proročanstvima. Francuski prorok je živeo u 16. veku. On je svoja proročanstva pisao u zagonetkama koje nije lako odgonetnuti.

"Tokom zime 2018. vatreni pojas Pacifika će imati neobično jaku aktivnost. To će dovesti do nekoliko zemljotresa i erupcije tri vulkana. Poplave širom sveta će biti rekordne. Tajfuni će pogoditi Kinu, Japan i Australiju, a velike poplave će pogoditi Rusiju. Doći će do velike erupcije vulkanaVezuv u Italiji i to će uzdrmati čitavu Italiju", tvrde njegovi tumači.

Mnogi veruju da je Nostradamus najavio i kraj Izraela. U jednom od niza poetskih katrena Nostradamus je napisao - lažni trubač će izazvati velika neslaganja. Sporazum će biti prekinut, a lice od mleka i meda leži na zemlji.

Ovim rečima je navodno pomenuo Izrael, koji se tako naziva u Bibliji - zemlja gde teče mleko i med. To navodno znači da bi Trampova odluka o Jerusalimu mogla izazvati kraj Izraela.

Sa druge strane, Baba Vanga je rekla da će 2018. godinu obeležiti dva velika događaja. Kina će postati svetska supersila i nadmašiće SAD, a drugi događaj je pronalazak nove forme energije na Veneri", rekla je ona.

Da će Kina postati najveća ekonomska supersila, očekuju i ekonomisti, ali ni drugo proročanstvo, kažu tumači, nije nemoguće. Letelica "Parker solar proub" trebalo bi da bude lansirana u julu 2018., odnosno za koji dan kako je NASA objavila, i da dođe do Venere, pa da nastavi ka Suncu.

Podsetimo, u Grčkoj trenutno bukti požar koji je odneo više od 70 života, a bilo je i zemljotresa, na Havajima je zbog vulkana uništeno oko 600 domova, a širom sveta su zabeležene brojne poplave i druge nepogode.

