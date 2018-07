TRAMP GURNUO PRST U OKO PUTINU: Rusi će se mešati u američke izbore, evo na čijoj strani! (VIDEO)

Donald Tramp smatra da će se Rusija mešati u prestojeće izbore za Kongres kako bi pomogla Demokratama, jer je on sam mnogo tvrd u pregovorima sa Moskvom.

"Veoma sam zabrinut da će se Rusija jako truditi da utiče na predstojeće izbore", tvrdi Tramp. "Na osnovu činjenice da ni jedan predsednik nije bio tvrđi pregovarač sa Rusima od mene, oni će snažno podržati Demokrate. Definitivno ne žele Trampa!", kaže predsednik SAD.

Tokom konferencije za novinare u Helsinkiju, nakon samita održanog 16. jula, Putina su pitali da li je preferirao Trampa u odnosu nad kandidatom Demokrata Hilari Klinton 2016. godini.

"Da jesam. Da, jesam", odgovorio je Putin," jer je on govorio o tome da se odnos U.S. i Rusije vrate u normalu ". "Zar nije prirodno biti naklonjen prema osobi koja je voljna da povrati odnos sa našom zemljom, koji želi da sarađuje sa nama?", rekao je on nekoliko trenutaka ranije.

Na istoj konferenciji za novinare, Tramp nije suočio sa Putinom u vezi sa zaključcima američke obaveštajne zajednice da se Rusija uplitala u izbore.

Trampova tvrdnja o žilavosti prema Moskvi proističe uglavnom od ekonomskih sankcija koje je njegova administracija uvela oligarsima i druge pripadnicma ruske elite. Veliki deo te akcije je bio odgovor na Putinovu invaziju Krima.

Predsednik SAD je takođe odobrio prodaju smrtonosnog oružja Ukrajini, potez koji njegov prethodnik Barak Obama nikada nije učinio. A njegovi raketni udari protiv sirijskih položaja štetili su ključnom ruskom savezniku.

I Tramp je naredio zatvaranje ruskih diplomatskih misija u Vašingtonu, Njujorku i San Francisku, zajedno sa ruskim konzulatom u Sijetlu. Nije bilo nikakvih dokaza da je ruska kampanja bila umešana u izbore 2016. godine.

Ali izveštaj direktora nacionalne obaveštajne službe iz januara 2017. godine opisao je rusku naklonost Trampu tokom 2016. godine.

U nedelju je Tramp tvrdio da su zaključci o mešanju Rusije bili "prevara". "Ako je predsednik Obama znao za Rusiju pre izbora. Zašto nije uradio nešto u vezi s tim? Zašto on nije rekao našu kampanju? ", tvrdi on. "Zato što je sve to velika prevara, zato je mislio da će pokvarena Hilari pobediti!", konstatuje Tramp.

Kurir.rs/Daily mail

Foto: Reuters

