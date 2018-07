HOĆE LI JUNKER IZLJUBITI I TRAMPA: Idem tamo raspoložen i opušten, čvrsto ću zastupati interese EU

Junker je poznat u Briselu kao neko ko skoro svakog srdačno zagrli i poljubi, ako to koristi dobrom raspoloženju tokom razgovora. Međutim, trenutno nije poznato kako će na to, tokom razgovora u četiri oka u Ovalnom kabinetu, da reaguje američki predsednik Donald Tramp.

Tramp je Junkera na sastanku sedam industrijski najrazvijenijih zemalja u junu u Kanadi nazvao "pravim ubicom", a Junker nije bio siguran da li bi Trampove reči trebalo da shvati kao kompliment.

Kako prenosi Dojče vele, za iskusnog pregovarača kakav je predsednik Evropske komisije jedno je sigurno:

"Idem tamo. Raspoložen i opušten."

Američki predsednik uveo je carine na uvoz čelika i aluminija iz EU, na šta je Brisel odgovorio uvođenjem carina na robu iz SAD, a zatim su obe strane podnele žalbu Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO).

Pre deset dana, predsednik SAD je EU proglasio konkurentom, protivnikom, pa čak i neprijateljem.

Američki predsednik Donald Tramp ne razume da je zajednička trgovinska politika EU stvar svih 28 zemalja-članica zajedno, a Junker je zbog toga još jednom sebi postavio cilj da američkom predsedniku pokaže koja je pozicija EU, a koje moguće prednosti slobodne prekoatlantske trgovine.

"Svoj stav sam već iskazao na susretu G7 u Kanadi. Tamo sam pred američkim predsednikom ponovio evropske argumente. I to ću ponovo da uradim. Ne radi se o fejk-njuzu, već o objektivnim činjenicama", rekao je Junker.

