SVET POKUŠAVA VEĆ 130 GODINA DA OTKRIJE KO JE BIO DŽEK TRBOSEK: Ovo je 10 osumnjičenih, a među nima su i neka SLAVNA IMENA! (FOTO)

Nažalost, čini se da danas nismo ništa bliže rešavanju ovog slučaja nego što je tada bio inspektor Aberlajn. Zaista, od tog vremena, grupa osumnjičenih se samo povećala. Bilo je mnogo osumnjičenih, a među njima ima poznatih ličnosti.

Vilijam Henri Beri

Njegov slučaj je neobičan. On je osuđen na vešanje zbog ubistva svoje supruge u Škotskoj. Vilijam Beri je najverovatnije zadavio svoju suprugu Elen, a zatim isekao telo u pokušaju da ga sakrije. Međutim, onda se pojavio u policiji i rekao da mu se žena ubila. Policija je našla njeno telo, a on je rekao da ju je isekao jer se plašio da će ga optužiti da je Džek Trbosek. Policija je zaključila da je on ubio Elen i osuđen je na smrt. Mediji su zbog sličnosti ubistava njega navodili kao jednog od osumnjičenih, ali nisu nađeni nikakvi dokazi koji bi ga povezali sa zločinima u Vajtčepelu.

H.H. Holms

Tokom Svetskog sajma u Čikagu, H.H. Holms je vodio svoj "dvorac ubistava", delom hotel, delom komora za mučenje. U hotelu su se nalazile zvučno izolovane sobe, tajni prolazi, gasne komore i peći za spaljivanje. Holms bi pozivao usamljene putnike da ostanu u hotelu, nakon čega bi ih mučio i ubio pre nego što bi rastvarao njihova tela u kiselini ili ih sahranio u krečanama. Prema nekim izveštajima je 1888. godine gospodin Holms otputovao u London i tada je mogao da izvrši ubistva u Vajtčepelu. Međutim, Holms je za sobom ostavljao tragove, dok Džek Trbosek nije.

Džozef Barnet

Džozef Barnet je bio ljubavnik Meri Keli, koja se smtra poslednjom Trbosekovom žrtvom. Međutim, u vreme Keline smrti, par se posvađao, a Barnet se iselio iz kuće u kojoj je njeno osakaćeno telo otkriveno u novembru 1888. godine. Intervjuisao ga je tada inspektor Frederik Aberlajn koji je utvrdio da on nije kriv. Kasnije su pojedini istoričari, međutim, izneli teoriju da je Barnet nakon što je izgubio posao, Meri Keli počela da ih izdržava putem prostitucije, koju je Barnet mrzio. Teorija kaže da je on počeo da ubija prostitutke kako bi je uplašio i naterao da odustane od toga, a kada mu nije uspelo, navodno ju je ubio u besu.

Princ Albert Viktor, vojvoda Klarensa i Ejvondejla

Unuk kraljice Viktorije je bio umešan u niz skandala u vezi sa prostitucijom, naročito sa dečacima. Jedna teorija kaže da je on počeo da ubija kada ga je jedna prostitutka zarazila sifilisom, dok druga navodi da su ubistva deo zavere kako bi se prikrio njegov navodni tajni brak sa jednom prijateljicom noći. Međutim, utvrđeno je da je on bio na putovanju izvan britanije u vreme ubistava.

Čarls Lešmir

Vozač Lešmir je pronašao telo Poli Nikols, Trbosekove žrtve, pa su mnogi pričali da je on nije tek tako našao, već da ju je ubio. Međutim svedoci koji su došli posle njega su rekli da je ona i dalje disala, ali jedva, što ukazuje na to da je nedavno izbodena, a na Lešmiru nije bilo tragova krvi niti je kod njega nađeno oružje.

Frederik Diming

Diming je bio mornar koji je patio od deluzija i koji je ubio dve svoje supruge i četvoro dece. Nakon ubistva prve žene i dece u Liverpulu odselio se u Australiju gde se oženio i ubio i tu supurugu. Ubistvo žene u Australiji je nalikovalo na ubistva u Vajtčepelu. Uhapšen je u Australiji, a onda su otkrivena i tela u Liverpulu. U jednom trenutku je navodno priznao da je on Džek Trbosek i rekao da je hteo da ubija prostitutke jer su ga zarazile sifilisom. Međutim, dokazi su pokazali da je on u vreme ubistava u Vajtčepelu, bio u Južnoj Africi.

Luis Kerol

Jedna od neverovatnijih teorija je bila da je čuiveni pisac Luis Kerol bio Džek Trbosek. On je navodno bio žrtva seksualnog zlostavljanja, pa je doživeo nervni slom i psotao opsednut željom da se osveti društvu. Ali to je samo teorija. Ipak jedna činjenica je posebno zanimljiav: Kerol je pisao ljubičastim mastilom svoj dnevnik, ali je na dane ubistava u Vajtčepelu koristio crno mastilo.

Aron Kosminski

Kosminski je dugo važio za glavnog osumnjičenog. On je navodno veoma mrzeo žene i imao jake ubilačke tendencije. Osim toga bio je berberin. On je bio i Jevrejin poreklom iz Poljske, a navodno su neki grafiti, ispisani na zidovima ulice gde su nađena tela Ketrin Edouz i Elizabet Strajd, ukazivali da bi ubica mogao da bude Jevrejin. međutim, nije bilo dokaza protiv njega. Godine 2014. njegovo ime se ponovo našlo na listi soumnjičenih, kada je urađena DNK analiza šala koji je navodno pripadao Ketrin Edouz. Taj šal je navodno jedan policajac ukrao sa mesta zločina i poklonio svojoj ženi, ali ga ona nikad nije nosila. Šal je prodat na aukciji a DNK analiza je na njoj našla navodne tragove DNK Kosminskog, ali rezultati nisu potvrđeni. Međutim, nema ni dokaza da je šal uopšte bio od žrtve.

Frensis Krej

Krejg je bio novinar koji je živeo u Istočnom Londonu. On se oženio sa Elizabet Veston Dejvis, koja je zapravo bila prostitutka, a on toga nije navodno bio svestan. Ona ga je ostavila i promenila ime u Meri Keli. Navodno ju je on našao i ubio, ali nije jasno zašto bi onda ubijao ostale žrtve. Međutim, u prilog teoriji ide i činjenica da se on ubio zaklavši se brijačem i da je ostavio poruku na kojoj je pisalo da je patio od velikog bola i agonije. Međutim, on se ubio 15 godina nakon smrti Kelijeve, pa se pretpostavlja da nije to učinio iz osećaja krivice zbog njenog ubistva.

Volter Sikert

Proslavljeni umetnik je privukao pažnju istražitelja svojim slikama. Naime, Trbosekova ubistva su mu poslužila kao inspiracija. Zbog toga se, decenijama nakon njegove smrti javila teorija da je zapravo on bio Džek Trbosek. Osim toga nema dokaza koji ga povezuju sa zločinima.

