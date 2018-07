ŠIROM EVROPE PAKLENE TEMPERATURE, STIŽE EKSTREMNI TOPLOTNI TALAS: U Italiji uzbuna, u Španiji i Portugaliji i do 50 stepeni! (FOTO, VIDEO)

1 / 11 Foto: Reuters

Ekstremni toplotni talas bi mogao da donese temperature od 50 stepeni.

Visoke temperature posebno se očekuju u pojedinim delovima zapadne Španije i u centralnim delovima Portugalije.

Temperature na nadmorskoj visini od oko 1500 metara kretaće se od 30 do 31 stepeni, ali će te vrednosti porasti krajem nedelje. Od petka do nedelje se očekuje da će maksimalne popodnevne temperature dosezati vrednosti od 25 do 50 stepeni u Španiji i Portugaliji.

U Španiji se očekuju maksimalne temperature od 44 do 46 stepeni, a u Portugaliji od 45 do 49. U nedelju će biti od 44 do 47 stepeni u Španiji i od 47 do 51 stepena u Portugaliji.



Meteorolozi upozoravaju kako se radi o ekstremnim vremenskim uslovima koji mogu znatno pojačati opasnost od požara, pa pozivaju stanovnike na oprez.

Podsetimo, portugalske vlasti mobilišu pojačanje pred dolazak toplotnog talasa kako bi se izbegli prošlogodišnji požari u kojima je stradalo 112 ljudi, saopštilo je večeras tamošnje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

"Ove godine imaćemo 10.700 ljudi u pripravnosti širom zemlje" sa vatrogascima dobrovoljcima, žandarmima i vojnicima, rekao je ministar Eduardo Kabrita.

Prema njegovim rečima, udvostručene su strukture za hitne intervencije, sa 500 na 1.050 ljudi.

Takođe, Ministarstvo zdravlja Italije proglasilo je uzbunu trećeg, ujedno i najvišeg, nivoa u 18 italijanskih gradova zbog velikih vrućina.

Najgore su pogođeni gradovi severne i centralne Italije. Meteorolozi predviđaju da će toplotni talas trajati najmanje do prvog vikenda u

avgustu.

Sa vrućinama, raste i potrošnja električne energije u Italiji, pa je ona dostigla 56.400 megavata, prema podacima elektrodistribucije Italije.

