VELIKA POLICIJSKA AKCIJA U ŠPANIJI: Uhapšeno 19 zbog zlostavljanja dece, oduzeto više od 2 miliona komada materijala

Big hit from @policia against #childabuse

➡ Over 2M pieces of illicit material seized

➡ Instant messaging application used for sharing illicit content

➡ 19 arrested+19 house searches in Spain 🇪🇸

➡ Supported by @INTERPOL_HQ

& #Europol.

¡GRAN TRABAJO!https://t.co/5Mx49p3yxN