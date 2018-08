OD NOĆNE MORE DO GRADONAČELNIKA: Čuveni rvač i zvezda horor filmova pobedio na izborima u Tenesiju!

Džejkobs, koga fanovi najbolje znaju pod nadimkom Kejn, osvojio je dve trećine glasova n aizborima na kojima je ubedljivo pobedio demokratskog kandidata Lindu Hejni.

Smanjenje poreza, transparentnost i poboljšanje infrastrukture bile su glavne teme na kojima je 51-godišnji republikanac zadobio podršku glasača.

Iako je nesvakidašnje to što je od "noćne more" u svetu zabave napredovao do visoke političke funkcije, Džejkobs je zapravo drugi borac iz WWE lige koji je od rvačke zvezde u SAD došao do javne funkcije.

Džesi Ventura je takođe bio izabran za gradonačelnika Bruklin Parka u Minesoti 1990. godine, a potom i za državnog guvernera 1998. godine.

Poznat kao lik pod maskom, zastrašujućeg izgleda, Kejn se pojavljuje i u nekoliko filmova, sa još monstruoznijom pojavom.

