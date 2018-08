POTPALJUJU STARE VATRE: Amerikanci pozvali Ruse da se povuku iz Gruzije!

"Ta područja su deo Gruzije. Ona nisu deo Rusije", rekla je portparol Stejt departmenta, Heder Navert. "SAD i dalje podržava suverenitet Gruzije i njenu teritorijalnu celovitost u međunarodno priznatim granicama."

"SAD poziva Rusiju da povuče svoje snage na položaje određene ugovorom o primirju potpisanim 2008.", dodala je Navertova na konferenciji za štampu.

Moskva i Tbilisi se odavno spore zbog planova malene bivše sovjetske republike na Kavkazu da uđe u EU i u NATO, što Rusija smatra opasnim zadiranjem u svoju sferu uticaja.

To je dovelo do sukoba u leto 2008. kada je ruska vojska ušla na teritoriju Gruzije kako bi pritekla u pomoć malenoj Južnoj Osetiji u kojoj je Tbilisi izveo krvavu vojnu operaciju. Moskovske snage tada su za pet dana do nogu potukle gruzijsku vojsku i zapretile zauzimanjem prestonice.

Mirovnim sporazumom dogovoreno je povlačenje ruskih snaga, ali je Moskva priznala nezavisnost područja Južne Osetije i Abhazije, zbog čega je došlo do pogoršanja veza Istoka i Zapada.

