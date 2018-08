В Сочи в ночь на 10 августа предприимчивый автолюбитель для своего удобства выезда, закрасил сплошную линию дорожной разметки, тем самым превратив её в прерывистую. • #краснодарскийкрай #сочи #krasnodarregion #krd #sochi #krasnodarpro

A post shared by 📍Краснодар и край (@krasnodar.pro) on Aug 10, 2018 at 12:29pm PDT