Most na auto-putu u Đenovi se srušio, a pretpostavlja se da je nekoliko automobila propalo, kao i da ima žrtva.

Most je zatvoren za saobraćaj.

+++ Genova crollo al ponte Morandi su autostrada A10 #repartiprevenzionecrimine #poliziastradale e soccorsi sul posto pic.twitter.com/wvCFMyife1 — Polizia di Stato (@poliziadistato) August 14, 2018

Korisnici društvenih mreža objavili su brojne fotografije i video-snimke da mesta nesreće.

Vatrogasci, policija i ekipe hitne pomoći su na mestu nesreće.

Dugi deo mosta se srušio, obe strene kolovoza pale su na zemlju sa visine od oko sto metara.

#14ago #Genova 12:00, crolla parte del ponte Morandi sulla #A10. Le squadre #vigilidelfuoco stanno operando in massa, attivatinteam usar e cinofili pic.twitter.com/gjSJLvjw1K — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 14, 2018

Most je projektovao arhitekta Rikardo Morandi i izgrađen je 1968. godine. Navodi se da je to prvi most u Evropi koji je pričršćen sajlama.

Kurir.rs

Kurir

Autor: Kurir