Foto: EPA / Will Oliver

"On je britanski državljanin. Došao je iz jedne druge zemlje. Slučaj se u ovom trenutku tretira kao terorizam, mada to još nismo u potpunosti utvrdili", rekao je on za BBC.

Muškarac koji je upravljao vozilom je uhapšen, a na mestu na kojem se dogodio incident nije pronađeno oružje.

foto: EPA / Andy Rain

Policija je saopštila da je u okviru istrage izvršila pretres na dve lokacije u Birmingenu i jednoj u Notingemu.

BREAKING: London Police Carrying Out Raids Following Westminster Attack; Suspect ID'ed as UK National, 29 - https://t.co/tEVLpZWDLY pic.twitter.com/vpdvnJNqbK — Breaking911 (@Breaking911) August 14, 2018

U saopštenju policije se dodaje da nije bilo novih hapšenja.

Kurir.rs / Tanjug

Foto: EPA / Will Oliver

Kurir

Autor: Kurir