GOLA PLAVUŠA NA PUMPI KUPOVALA PIĆE, ALI SU SVI GLEDALI S KIM JE BILA U DRUŠTVU: Zbog ovog snimka je jedan sudija ostao bez posla (VIDEO 18+)

Naime, na snimku se vidi kako jedna plavuša potpuno gola ulazi u radnju na benzinskoj pumpi, a prati je muškarac koji je snima telefonom. Ona je kupila šampanjac, mada neki kažu da se radi o pivu.

Mnogi građani su prokomentarisali kako je muškarac na snimku Makarov posle čega se on oglasio, ali izgleda da mu niko nije verovao.

"Na toj pumpi nisam bio jedno godinu dana, a i čovek sa snimka uopšte ne liči na mene. Ja nemam toliki stomak. Postoji samo mala sličnost, ni moja žena ni prijatelji ne mogu da potvrde da sam to ja", rekao je.

On smatra da se vodi hajka protiv njega i da je moguće da su sve organizovali čečenski teroristi ili njihovi saveznici.

Makarov kaže da je pre tačno 16 godina osudio jednog vođu čečenske terorističke grupe i to na 16 godina zatvora. Ubrzo posle toga dobio je pretnje.

Takođe, nedavno mu je na ulici prišao jedan muškarac koji mu je rekao da bi trebalo da obrati pažnju na vesti sa interneta.

Međutim, kako prenose ruski mediji, posle izbijanja skandala, on je priznao da je na snimku zaista bio on. Ipak, kaže da nije sa njom provodio veče već ju je takvu video na pumpi. Ona je rekla da se posvađala sa prijateljima i da je krenula da kupi vodu. Sudija je istakao da je morao sve to da dokumentuje. Bilo kako bilo, snimak ga je koštao posla.

