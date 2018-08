POLEĆE ER ALBANIJA: Državna avio-kompanija leti do svih prestonica regiona i Prištine, ali ne i do Beograda

Albanska nacionalna avio-kompanija "Er Albanija" (Air Albania) obaviće prvi let poslednjeg dana avgusta, najavio je albanski premijer Edi Rama.

Jedna od linija biće i prema Podgorici, prenosi crnogorski portal Investitor pozivajući se na izveštaje albanskih medija.

Rama je najavio da će testni let biti 31. avgusta, i to od Tirane do Istanbula, avionom Erbas319.

Ubrzo će u rad pustiti i dva aviona tipa A320, što će, kako je saopšteno, poboljšati standard letova i smanjiti cene avio karata.

Albanska avio-kompanija "Er Albanija" osnovana je u novembru prošle godine uz pomoć Turkiš Erlajnsa, koji poseduje 49 odsto akcija. Preostalih 51 odsto je u vlasništvu države Albanije.

Edi Rama, koji je lično učestvovao u osnivanju avio-kompanije, najavio je da će biti uspostavljeni letovi iz Tirane i do Skoplja, Prištine, Sarajeva i Zagreba.

