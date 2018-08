PUTINOVO SIBIRSKO LETO U SLIKAMA: Ruski predsednik na ovom odmoru NIJE skinuo majicu (FOTO)

Putin za letnji odmor obično bira uzbudljive aktivnosti na nepristupačnim terenima, koje ponekad uključuju skidanje majice, a ove godine bilo manje avanturizma.

Američka agencija podseća da je Putin tako na letnjem odmoru do sada ronio u Crnom moru i navodno otkrio drevnu amforu, kao i da je do pola nag galopirao na konju preko planinskog potoka.Navodi se da se ove godine 65-godišnji ruski lider vratio na jedno od svojih omiljenih mesta za odmor: divljinu regiona Tiva u Sibiru, do kojeg je potrebno dugo leteti avionom.

Na fotografijama koje je objavio Kremlj vidi se kako Putin šeta po planinskom predelu, razgleda biljni svet sa Šojguom i vozi se čamcem po reci Jenisej.

"Šuma je zaista bajkovita", rekao je ruski predsednik šetajući se nestvarno lepim predelima Sibira.

