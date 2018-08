BRITANCI UMRLI U EGIPATSKOM HOTELU KOJI JE BIO SMRTONOSNA ZAMKA: Bivši zaposleni SE ČUDI kako je do sada izbegnuta nesreća! (VIDEO)

Šon Meklaklin (35) je radio u hotelu Štajnberger Akva Medžik 2013. godine i tvrdi da je bilo problema i da hranom i sa klimatizacijom.

Sve se ovo dešava naakon što su Džon (69) i Suzan (63) Kuper umrli prošle nedelje tokom boravka u tom hotelu.

Agencija Tomas Kuk je evakuisala 300 turista koji su bili u tom hotelu jer se se javile spekulacije da su Britanci umrli zvog trovanja hranom, mada egipatske vlasti tvrde da je u pitanju prirodna smrt.

General Ahmed Abdula, regonali guverner je potvrdio da se u sobama osećao čudan miris.

Meklaklinovi su proveli pet meseci u hotelu i u prvih devet dana imali dijareju.

On se ipak čudi kako se dugo čekalo na nesrećan slučaj. "Hrana je loša, a instalacije još gore", kaže on i dodaje da su u kuhinji prali povrće vodom iz vodovoda, mada ona nije za piće.

Nekoliko dana pre njihove smrti, tročlana porodica je zadobila ozbiljno trovanje, a bila je gost istog hotela. Kako piše Metro Paul i Bev Vanston rekli su tamošnjim medijima da su zadobili stomačne tegobe i završili u bolnici.

"Moja supruga je zadobila upalu želuca i creva, 14-godišnja ćerka je danima povraćala, imala ozbiljne grčeve u stomaku, dijareju... Dok smo bili tamo žalili smo se da su nam poslužili sirovu piletinu. Meni nije bilo ništa u tom trenutku jer nikad nisam imao nekih problema sa živim mesom, ali moja ćerka... Bilo je baš, baš sirovo meso - rekao je Paul za britanski "Metro".

Kada su se 6. avgusta vratili u Oksford, Paulu je dijagnostikovan visok nivo trovanja salmonelom. On je rekao tamošnjim medijima da lekari ipak nisu mogli da utvrde kako je on to zadobio.

"Mogla je biti piletina, mogla je biti voda... ", dodao je on.

Okolnosti smrti porodice Kuper su i dalje zavijene velom tajne.

"Veoma smo potreseni gubitnom naših korisnika. Okolnosti njihove smrti su i dalje nejasne. Dobili smo i informacije da je veliki broj ljudi iz tog hotela imao nekih zdravstvenih problema. Sigurnost je naš prioritet, tako da smo evakuisali sve naše ljude. Nastavljamo i dalje saradnju sa ovim hotelom, ali uz veliku predostrožnost", rekli su za tamošnje medije iz britanske turističke komanaije "Tomas Kuk".

Kurir.rs/Daily mail/Metro

Foto: Facebook

Kurir

Autor: Kurir