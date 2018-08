SERIJSKOG ISPALJIVAČA ŽENA ČEKA 13 GODINA ROBIJE: Prevarant ih izvodio u restorane, a kada se najede i napije pobegne i ostavi da plate račun!

Iako ne očekujemo da žene prijave policiji to što ih je neko ostavio u restoranu, 8 devojaka iz Los anđelesa je to upravo učinilo. To ga je dovelo do optužbi po 7 tačaka uključujući iznuđivanje, prevare pa čak i velike krađe.

Naime, Gonzales je ženama zakazivao sastanke u restoranima, a kada bi se pošteno najeo i počastio alkoholnim pićima, bežao pre nego što stigne račun.

Tužitelji navode da je tako ukupno koštao svoje "izabranice" za oko 1.000 dolara.

On je sastanke zakazivao putem sajtova za upoznavanje i mobilnih aplikacija, a jedna od prevarenih žena ističe da je mislila da će joj Gonzales vratiti novac.

"Izlazio je sa ženama na večere u Pasadini, Long Biču i Los Anđelesu, gde je naručivao hranu i piće, a potom nestajao kada dođe vreme za plaćanje" rekao je tamošnji zvaničnik.

Jedna od njegovih žrtva kaže da je sa njom izašao predstavivši se kao Majk. Zamenjivali su poruke preko aplikacije, a potom se dogovorili da se vide i jednom ekskluzivnom restoranu u Pasadini.

"Jedan od signala da je nešto sumnjivo bio je taj što je on uveliko poručio jelo za sebe pre nego što sam ja stigla u restoran. Jeo je škampe i zalivao ih vinom. Kada smo završli sa jelom, rekao je da mora da ode do toaleta" priča ova 44-godišnjakinja.

Iako se izjasnio kao da nije kriv, Gonzalesa čeka i do 13 godina u zatvoru ukoliko bude osuđen.

