AMERIKANAC OTKRIO KAKO JE PREŽIVEO JEZIVI NAPAD AJKULE: Osetio je NEPODNOŠLJIV BOL, a onda je izveo filmski zahvat koji mu je spasio život! (VIDEO)

Amerikanac je preživio napad ajkule kod Kejp Koda u Masačusetsu. Neman ga je ugrizla za nogu, ali je on uspeo da joj se otrgne iz ralja udarivši je šakom u škrge.

Vilijam Liton neurolog iz Njujorka, ispričao je kako plivao samo 2,5 do 3 metra od obale, kada je osetio užasan bol u levoj nozi i shvatio da ga je napao morski pas.

Vilijam je rekoa da je odmah snažano udario ajkulu levom rukom u škrge, što mu je verovatno spasilo život, ali i izazvalo pucanje tetive. On je rekao da je znao da su škrge najosetljivija tačka na telu morskog psa jer se setio da je to vidio u jednom dokumentarcu. Predator je popustio stisk zuba, a Liton je uspeo da se otrgne i otpliva do obale.

"Prvo sam bio prestravljen, ali nije bilo vremena za paniku. Imao sam mnogo sreće", ispričao je iz bolnice za rehabilitaciju u Bostonu, gde se nalazi od nedelje.

Ruka mu je u gipsu, a noga u zavojima i s pričvršćenom protezom. Litonova supruga i dvoje dece bili su sa njima na plaži, zajedno sa porodičnim prijateljima. Kad je izašao obliven krvlju i sa otvorenom ranom od ugriza ajkule porodica i kupači su pritrčali da zaustave krvarenje i odveli ga do automobila na parkiralištu. Tada je već počeo da gubiti svest zbog gubitka krvi.

"Bol je bio zaista nepodnošljiv. Sećam se da je helikopter sleteo, ali se posle toga ne sećam naredna dva dana", kaže Liton. Medicinski helikopter ga je odveo u bolnicu u Boston gde je stavljen u dvodnevnu komu, operisan šest puta i dobio gotovo 7 litara krvi.

Ovaj profesor skaže da je zahvalan što je živ, ali da je svestan da mu predstoje nedelje terapije. Sreća u nesreći je što morski pas nije zagrizao kritične živce ni vene niti ostavio veće oštećenje na kosti.

"Zastrašujuće je sećanje na taj napada. Znam samo da ajkule nikada nisam voleo, a sad ih volim još manje", zaključuje Liton.

