VATROGASAC KOJI JE PRVI STIGAO NA MESTO NESREĆE OTKRIO POSLEDNJE REČI PRINCEZE DAJANE: Ta noć me i dalje proganja (VIDEO)

Ksavijer Gurmelon je otkrio je da je princeza bila pri svesti i imala otvorene oči kad ju je izvukao iz uništenog automobila.

"Bili smo vrlo blizu mesta nesreće i mom timu je trebalo samo tri minuta da stigne do nje. Imala je malu povredu na desnom ramenu, ali osim toga izgledala je normalno. Na njoj nije bilo ni malo krvi. Uhvatio sam je za ruku da je umirim, a ona me pitala: 'Bože moj, što se dogodilo?' Dao sam joj malo kiseonika i brzo smo je izvukli iz auta jer nismo morali rezati lim", priča on.

Samo nekoliko trenutaka kasnije doživela je srčani zastoj.

"Masirao sam joj srce i za nekoliko sekundi je ponovo počela da diše. Odahnuo sam. Iskreno sam mislio da će preživeti kad smo je smestili u ambulantna kola. Kasnije sam saznao da je preminula u bolnici. Jako me to pogodilo. Sad znam da je imala ozbiljne unutrašnje povrede, ali i dalje me to proganja. Ta će noć zauvek ostati u mom sećanju", ispričao je on.

Tvrdi da na mestu nesreće niko nije prepoznao o kome se radi.

"Nisam imao pojma da je to princeza Dajana. Tek kad su je stavili u kola jedan od bolničara mi je rekao da je to ona", kaže Ksavijer.

Princeza Dajana poginula je u pariskom tunelu 31. avgusta 1997. Imala je samo 36 godina.

