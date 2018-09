IZRAELSKI RADIO EMITOVAO OMILJENU HITLEROVU KOMPOZICIJU: Ekspresno se izvinio žrtvama holokausta

Radio stanica Glas muzike emitovala je u petak deo Vagnerove opere Sumrak bogova.

Iako u Izraelu ne postoji zakon kojim bi se zabranilo izvođenje dela tog nemačkog kompozitora iz 19.veka, orkestri se uzdržavaju zbog negodovanja javnosti koje je pratilo ranije pokušaje.

Portparolka radija je saopštila da direktive ostaju iste kao što su bile godinama i radio stanica Glas muzike neće emitovati Vagnerovu muziku.

"To je zbog shvatanja boli koju bi to evociralo među preživelima u holokaustu i našoj publici", navela je ona u saopštenju, dodavši da je muzički urednik pogrešio izabravši to delo.

Advokat Jonatan Livni koji je i predsedvajući Izraelskog društva Vagner pozdravio je emitovanje.

"Mi ne izvodimo mišljenja kompozitora, već muziku koju je komponovao", rekao je Livni čiji je otac preživeo holokaust.

Vagnerove kompozicije su tabu u Izraelu iako se u julu 2001. godine izraelski dirigent rodom iz Argentine Daniel Barenboim odlučio za izvođenje dela opere Tristan i Izolda sa Berlinskim filharmonijom u Jerusalimu.

Vagnerovo grandiozno literarno i muzičko delo nadahnuto je nacionalizmom i posebno ga je prihvatao i veličao Treći rajh, navodi Frans pres.

Kurir.rs/Beta-AFP

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir