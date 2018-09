SABLASNA DEVOJKA KOJA JE NOĆU OKOVANA KUCALA KOMŠIJAMA NA VRATA KONAČNO PROGOVORILA: Misteriozna Teksašanka otkrila JEZIVE DETALJE svog života (VIDEO)

Neimenovanu 32-godišnju ženu zlostavljao je Denis Rej Kolins (49), koji je identifikovan kao njen partner. On se ubio posle pojave snimka žene kako kuca na vrata s lancima na zglobovima i odevena samo u majicu. Uprkos traumatičnom iskustvu, žena kaže da je oprostila Kolinsu i da ga i dalje voli.

"Verujem u svom srcu da to nije ono što on jeste i povređuje me kad vidim koliko ga razapinju onlajn. Stvarno je teško razumeti dualnost koja postoji unutar svakoga od nas. Ljudi žele da predstave Denisa ili mene kao potpuno dobre ili loše, svetlost ili mrak, a svaki čovek ima obe strane u sebi", istakla je ona, dodajući da je Kolins prihvatio "njen mračni deo".

Žena je izjavila da je teško razumeti kako je neko ko ju je tretirao sa toliko pažnje postao osoba koju je videla kobne noći.

"Mogu da budem sebična. Radila sam stvari kojih bi se većina ljudi stidela i zavisna sam od određene supstance zbog ozbiljne povrede… Oprostila sam Denisu mnogo pre nego što je otišao i volim ga. Znam da i on oprašta i voli mene", istakla je ona.

Bezbednosna kamera snimila je trenutak kad je ova žena očajnički pozvonila na vrata svog komšije u Montgomeriju pre dve nedelje. Ona je upravo bila pobegla iz kuće u kojoj je živela sa Kolinsom jer je, kako je navela, bila uplašena. Pozvonila je na nekoliko vrata, ali niko joj nije otvorio. Onda je pokušala da zaustavi vozila koja su tu prolazila, ali niko nije stao. Vratila se svojoj kući, ali Kolins nije bio unutra.

Ona je ispričala da ju je Kolins pratio kad je išla u Dalas kod svoje porodice jer je imala "problem sa anksioznošću". Ona je razgovarala sa partnerom posle napuštanja Montgomerija i kaže da nije bilo naznaka da će počiniti samoubistvo.

"Zagrli majku i budi srećna", naveo je Kolins u svojoj poslednjoj poruci partnerki.

Kolins je identifikovan kada je njegova bivša žena prošle srede videla snimak misteriozne okovane žene na internetu i pozvala policiju.

"Bila je ubeđena da je na snimku njegova devojka. Upoznala ju je ranije", rekao je zvaničnik kancelarije šerifa okruga Montgomeri Skot Spenser.

Kolinsova bivša žena je bila zabrinuta jer joj je on slao poruke preteći da će se ubiti. Spenser je rekao da je jasno da ga je uplašilo objavljivanje snimka.

Policija je pronašla ženu u Kolinsovoj prizemnoj kući. Posle provale unutra otkrili su njegovog telo sa ranom od metka u grudima i pištoljem u blizini.

Vlasti su saopštile da je Kolins priznao svoje zločine u oproštajnoj poruci. Da je ostao živ, bio bi optužen za kidnapovanje, zatočavanje i seksualno zlostavljanje. Ipak, njegova partnerka tvrdi da je Kolins bio dobra osoba, dok

Kolinsov brat kaže da on "nije monstrum".

Džef Kolins, jedini Denisov brat, tvrdi da žena sigurno nije bila zatočena, kao ni seksualno zlostavljana.

"To je bio samo nastrani seks, a ostalo je samo usledilo", tvrdi on. "Nije kao što ljudi govore... Ona nikada nije bila držana u njegovoj kući protiv svoje volje. Moj brat nije bio monstrum", dodao je.

