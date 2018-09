LJUBAVNICA MONSTRUMA KOJI JE ZADAVIO TRUDNU ŽENU I ĆERKICE ŠOKIRALA: Tokom seksa me davio i pretvarao se u zver, a imao je jezive fantazije! (VIDEO)

Kristofer Vot (33) iz Koloradaoptužen za ubistvo svoje supruge i njihove dve maloletne ćerkice, voleo je "grubi" i "životinjski" seks, otkrila je njegova ljubavnica.

Žena, čiji identitet nije otkriven, rekla je da je bila u vezi sa Kristoferomiod maja do jula i da su se upoznali preko aplikacije za upoznavanje Tinder. Ona je rekla da nije znala da je Kris oženjen i da ima decu, ali je počela da sumnja da nije jedina osoba sa kojom je intiman i ima seksualne odnose.

"Tokom seksa hvatao me je za grlo, a sada kada znam šta je uradio ženi i deci hvata me jeza. Ne smem ni da mislim o tome. Međutim, dok smo bili u vezi nisam mnogo razmišljala i brinula sve do trenutka kada je pokušao da me zadavi", rekla je ona i dodala da je bila izbezumljena.

"Imao je fantazije o silovanju i bio veoma nastran", otkrila je njegova navodna ljubavnica. Prema njenim rečima, tokom seksa ponašao se "životinjski, kao da se pretvarao u drugu osobu"

"Nije bio tip osobe koja voli da se mazi i gleda filmove", rekla je ona i dodala da su se sastajali u blizini njene kuće. Osim ljubavnice, Kris je imao aferu i sa kolegom i navodno je uživao u društvu i muškaraca i žena.

Kristofer Vot je najpre prijavio nestanak trudne supruge Šenen (34) i pastorki Selest (3) i Bele (4), da bi pritisnut dokazima priznao da ih je ubio i njihova tela bacio. Na saslušanju je tvrdio da je ubio suprugu nakon što je otkrio da je ona zadavila njihove ćerke Belu (4) i Seleste (3).

Kurir.rs/Dejli mejl

Foto prointscreen YT

Kurir

Autor: Kurir