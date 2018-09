RUMUNSKI GURU TERAO ŽENE NA SEKS TVRDEĆI DA JE TO LEK: Otkrivene tajne ISPIRANJA MOZGA u najvećoj školi JOGE na svetu! (VIDEO)

Na početku je centar Agama Joga na tajlandskom ostrvu Koh Fangan predstavljao raj za sve koji bi u njega kročili. Međutim, ispod površine on je skrivao pravi seks kult čiji je lider guru Svami Vivekananda Sarasvati

Najmanje 14 žena turista tvrdi da ih je Svami, čije je pravo ime Narcis Tarkau, seksualno zlostavljao.

Tarkau, koji je iz Rumunije, osnovao je Agama na ostrvu 2003. nakon što je napustio Indiju.

Tri žene navode da ih je silovao pos izgovorom da će dostići duhovno isceljenje. Ostale tvrde da ih je seksualno napao na privatnim konsultacijama u njegovoj kancelariji.

Tarkau je u julu napustio ostrvo, nakon što su neke žene javno progovorile o zlostavljanju u Agami i veruje se da je pobegao iz zemlje.

Većina žena su iz Velike Britanije, Australije, Brazila, Amerike i Kanade.

Kako tvrde, kada bi one pokušale da mu se suprotstave i kažu "ne", on bi im rekao da on zna "šta je najbolje za njih" i onda bi ih silovao.

Kada je 31 žena svedočila protiv Svamija, škola joge je tada pokušala da problem reši interno, ali je pokrenuta nezavisna istraga.

Mnogi učenici i učenice tvrde da su ostali godinama u školi zbog toga što im je mozak ispran. Oni tvrde da je predatorsko seksualno ponašanje normalizovano u Agami i da su oni koji su se žalili, učutkivani i da im je zaprećeno "negativnim karmom". Čak su i doktori u školi ženama prepisivali seks sa Svamijem kao lek.

"Definitivno je bilo kao u kultu, on je bacio čini na nas i ljudi su slepo verovali u njega i njegove spiritualne moći", rekla je jedna od žena.

Kurir.rs/ Gardijan

Foto: Printscreen/ Youtube

Kurir

Autor: Kurir