NAJVEĆA MISTERIJA PRED RAZREŠENJEM: Britanski istraživač tvrdi da je otkrio nestali malezijski avion u džunglama Kambodže! (VIDEO)

Napori da se otkrije šta se tačno dogodilo sa avionom na letu 370 Malezija erlajnza nastavljaju se u poslednjih nekoliko meseci, a istraživači su uporni u nameri da reše ovaj misteriozni nestanak.

Sada Ijan Vilson, amaterski tehnološki detektiv koji je tražio avion na Gugl mapama veruje da je možda došao do ključnog dokaza. On to potkrepljuje i fotografijom na kojoj se vidi nešto poput aviona, a do koje je došao detaljno pretražujući satelitske snimke Gugl mapa. Obećao je i da će lično da poseti to područje kako bi se uverio u ono što je navodno otkrio.

" Ako malo bolje pogledate, jasno je da se avion nalazi na najzelenijem i najmračnijem području i da ga je teško pronaći", kaže Vilson, inače video producent po zanimanju.

Iako su skeptici istakli da bi taj avion na slici jednostavno mogao biti avion koji je leteo nad džunglom, Vilson ostaje istrajan u svojoj tvrdnji da je otkrio olupinu MH370.

“Po merenjima Gugla, vi gledate na oko 69 metara, ali izgleda da postoji praznina između repa i zadnjeg dela aviona,“ rako je on.

“Malo je veći, ali postoji praznina koju bi verovatno trebalo uzeti u obzir" , kaže Vilson.

Avion Malezija erlajnza nestao je 8. marta 2014. na putu od Kuala Lumpura za Peking. Brojne potrage i istrage okolnosti nesreće još nam nisu dale odgovor na pitanje što se dogodilo s avionom i s 239 ljudi koji su bili u njemu.

Kurir.rs/San

Foto printscreen YT

Kurir

Autor: Kurir