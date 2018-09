UNAKAZIO JE TAKO DA RODITELJIMA NISU DALI DA JE VIDE: Vojnik Putinove elitne Garde brutalno nasmrt pretukao devojku, pa je bacio sa 6. sprata! (VIDEO)

Marat Sahapov (28) iz Kazanja bio je trešten pijan kad je pretukao Eljnaru Karahanovu (21) tako surovo da joj je lice bilo izobličeno do neprepoznatljivosti, a onda je bacio 18 metara visine. Nesrećna devojka pala jena krov koji pokriva ulaz u zgradu gde se zločin dogodio.

Marat je Eljnaru tako užasno pretukao da njeniim roditeljima nije bilo dozvoljeno da vide njeno telo prilikom pogreba.

Казанский омоновец, которого подозревают в убийстве студентки, проявлял садистские наклонности?

Optužnica koju je izneo tužilac je jeziva: Marat je sumnjao da ga Eljnara vara, a dok ju je zverski tukao pretio joj je da će silovati njenu majku i ubiti joj oca.

Natalija, Eljnarina majka, trči za Sahapovom: Zašto nosiš masku, proklet bio?

Sahapov je to negirao. On je u sudnicu došao s maskom na licu, što je posebno iznerviralo majku žrtve.

"Zašto nosiš masku? Ti si đubre, proklet bio", vikala je nesrećna žena.

Sahapov je izneo svoju stranu priče.

"Nisam pokušao da pobegnem, odmah sam otrčao do nje dole. Došao sam do nje, dodirivao je, ali se ne sećam da li sam je okrenuo. Znam da moje reči ne znače ništa njenim roditeljima, ali iskreno tražim od njih da mi oproste. Znam da mi neće oprostiti, apsolutno sam siguran u to, ali hoću da kažem pred svima da je nisam ja ubio. Nisam razmišljao o tome", rekao je dodajući da je njegovoj devojci ukraden novac.

Očajni: Natalija i Fikret Karahanov, roditelji ubijene Eljnare

Ako bude optužen, Sahapov će biti izbačen iz Nacionalne garde.

