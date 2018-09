MEDI JE (3) MISTERIOZNO NESTALA PRE 11 GODINA: Roditelji joj još čuvaju sobu, a u maju su proslavili njen 15. rođendan! Sada strahuju da će zatvoriti slučaj i da NIKADA NEĆE PRONAĆI ĆERKU! (VIDEO)

Oni su bukirali pet povratnih letova, ali Skotland jard nije želeo da otkrije da li su leteli u Portugal zbog istrage slučaja nestale devojčice. Odlasci u Portugal mogli bi da znače da istražitelji slede važne tragove, tvrde mediji u Velikoj Britaniji.

Međutim istraga je do sada koštala oko 11 miliona funti i roditelji Medlinse boje da bi on za tri nedelje mogao da bud ekonačno zatvoren. Novi britanski ministar unutrašnjih poslova Sadžid Džavid nije primio zahtev za dodatna sredstva od policije, a očekuje se da će dosadašnja sredstva namenjena u tu svrhu biti potrošena do kraja meseca.

U martu ove godine istražiteljima je odobreno još 150.000 funti (oko 170.000 evra) za potragu za otetom devojčicom. U maju su roditelji proslavili njen 15. rođendan, a kažu da je njena soba još čeka.

Mala Medi oteta je iz apartmana u letovalištu Praja da Luš (Algarve), gde je spavala s bratom i sestrom blizancima. Za to vreme, njeni roditelji su večerali s društvom u obližnjem restoranu. Kada su se vratili malo posle 22 sata, videli su da je nema. Detektivi veruju da su je oteli trgovci ljudima, ili provalnici posle neuspelog pokušaja pljačke.

Kurir.rs/San

Kurir

Autor: Kurir