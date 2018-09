DRAMATIČNO UPOZORENJE! FLORENS NE DOLAZI SAM: Čak 6 uragana trenutno preti Americi, a pojavio se i SUPER-TAJFUN! Evo šta se krije iza EKSPLOZIJE broja oluja u okeanima (VIDEO)

Uz sve uragane u Atlantiku, u tropskom Pacifiku se paralelno pojavio i super-tajfun Mangkhut, najintenzivniji tropski ciklon na svetu, s brzinom vetra od 273 kilometra na sat. Kako to da se odjednom, gotovo preko noći, pojavilo toliko oluja?

Naučnici tvrde da je to zbog iznenadnog preklapanja dve stvari potrebne za nastanak uragana - vetra i energije. Pogotovo je u Atlantskom okeanu vetar u poslednje vreme pogodan za stvaranje uragana, a nedavno se i iznenada povećala količina energije oslobođena u olujama. Zanimljivo je da je upravo miran vetar potreban za stvaranje uragana, dok ga jak vetar uništava - a na Atlantiku su vetrovi najmirniji u ovo doba godine.

Miran vetar je još jedan razlog za zabrinutost zbog uragana Florens, koji je na putu prema SAD-u. Zbog naglog opadanja jačine strujanja u atmosferi, postoji opasnost da bi uragan mogao duže da se zadrži i sa sobom donese još više kiše i uništenja.

Ali to nije sve - uragan Isak se takođe kreće po okeanu prema Malim Antilima, koji će ga usporiti, ali će on ipak nastaviti južno od Kube prema Karibima. U Atlantiku postoje još dve oluje koje bi mogle da se pretvore u prave uragane, što bi značilo da će se istovremeno pojaviti pet ciklona – što se nije dogodilo od 1971. godine. Američki Nacionalni institut za uragane moli građane Teksasa i Luizijane da prate obaveštenja i upozorenja Instituta.

Havaji su takođe pogođeni strašnom olujom zbog koje je oboren državni rekord količine padavina sa čak 132,1 centimetrom kiše. Nije pošteđena ni Kina, kojoj ne preti samo super-tajfun Mangkhut, već i tropska oluja Barijat, a oboje će proći blizu Hong Konga do kraja ove nedelje. U Meksičkom zalivu je počela da se formira još jedna oluja, ali za sada je stanje stabilno i čini se da će ostati pitoma.

Povećanje količine oluja i uraganske aktivnosti zapravo nije ništa novo za sredinu septembra, tvrde meteorolozi. I u Pacifiku i u Atlantiku oluje se najviše stvaraju od juna do oktobra. Ali, čak i ako uzmemo to u obzir, ovakva količina aktivnosti je ipak neobična. Prema informacijama meteorologa, Atlantski okean je bio iznadprosečno aktivan sve do ovog utorka, dok je Tihi okean debelo iznad proseka od sredine juna.

Šta sve to znači u kontekstu klime? Nemamo jasan odgovor. Prema nekim istraživanjima, klimatske promene neće značajno uticati na broj oluja, ali ipak postoji verovatnoća da će one postati sve snažnije. Kako god bilo, jedna stvar je ipak jasna - ovo što se sad događa nije normalno.

Kurir.rs/Vašington post

Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir