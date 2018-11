DOŽIVOTNA ZA HRVATA KOJI JE ISKASAPIO SUPRUGU U MINHENU: Htela je da ga ostavi , a on je izbo16 puta na ulici i vikao: Idemo zajedno u grob!

Prema optužnici, Josip je ubio svoju suprugu sa 16 uboda nožem jer je htela da ga napusti. U braku su bili od 1992. godine i imaju troje dece. Josip je imao problema sa alkoholom, a tužilac je naveo da je prethodno više puta bio agresivan tokom braka i da je tukao pokojnicu.

Josip je na početku suđenja priznao zločin i dodao da i danas voli svoju suprugu sa kojom je bio u braku 25 godina. Optuženi je pred sudom izjavio da je alkoholičar i da je to dovodilo do svađa sa suprugom, koju je upoznao u Hrvatskoj kao 17-godišnjak. Pokojnica ga je više puta napuštala zbog alkoholizma.

Marina je radila u Minhenu kao čistačica. U Nemačku se doselila 2016. godine zbog posla, a sa sobom je povela i jednog od tri sina, dok je suprug s ostalom dvojicom ostao u Hrvatskoj. U Minhenu je prvo stanovala kod sestre, a onda je pronašla stan. Tada se u Minhen doselio i suprug.

Radila je nekoliko poslova i tako se financijski brinula za obitelj, dok je ubica od 2010. nezaposlen. On tvrdi da je to iz zdravstvenih razloga, odnosno da je čuo glasove u glavi. “Jedan od njih je bio glas moje majke koja me uveravala da me supruga vara i da trebam da je napustiti”, izjavio je na sudu.

Veče pred zločin Josip je ponovo došao kući pijan, ona je rano ujutro napustila kuću i ostavila Josipu novac za autobusku kartu do Hrvatske. Ali on je pratio i na 150 metara od stana došlo je do rasprave. Marina B. ostala je pri svojoj odluci i rekla mužu da se vrati u Hrvatsku, aon je tada potegao nož i izbo je na smrt. Dok je nesrećnu ženu masakrirao na ulici vikao: “Idemo zajedno u grob.”

