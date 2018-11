ŠEF MAĐARSKE DIPLOMATIJE: Ubrzajte prijem Zapadnog Balkana u EU!

On kaže da svi žele snažnu i uspešnu Evropu ali da se pogledi na to kako to postići razlikuju.

Sijarto je rekao da postoje oni koji veruju da Brisel mora da prikupi što više moći na račun država članica. Mađarska odbacuje ideju o ujedinjenim državama Evrope i stav da države članice treba da se distanciraju od svojih nacionalnih i kulturnih identiteta.

Sijarto kaže i da je Evropa suočena sa novim istorijskim izazovima, a "novi svetski poredak", rekao je on, predstavlja novu vrstu izazova za budućnost Evrope. U glavne izazove svrstao je "rat u neposrednom susedstvu", terorističke pretnje i masovne ilegalne migracije.

Takođe je ocenio da je evropski hrišćanski identitet je doveden u pitanje.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir