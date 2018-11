AMERIČKI MISIONAR ZNAO DA ĆE GA DIVLJE PLEME UBITI! Bože, ne želim da umrem, ali moram da im približim Isusa! Evo šta je zapisao GLEDAJUĆI SMRTI U OČI! (VIDEO)

"Nedavno smo iz nezvaničnog izveštaja saznali da je on ubijen u Indiji dok je pokušavao da uspostavi kontakt sa plemenom Sentinel. Reči ne mogu da opišu koliko nas je taj izveštaj rastužio", stoji na početku saopštenja porodice Čau.

"Bio je voljeni sin, brat, ujak i naš najbolji prijatelj. Za druge je bio misionar, radnik gorske službe spasavanja, trener fudbala i planinar. Voleo je Boga, život i da pomaže nevoljnima. Prema članovima plemena Sentinel nije osećao ništa drugo osim ljubavi. Opraštamo onima koji su navodno odgovorni za njegovu smrt. Tražimo da se puste njegovi prijatelji sa ostrva Andaman i Nijobar. On je išao tamo svojevoljno i njegovi lokalni kontakti ne bi trebalo da budu gonjeni zbog njegovih dela. Molimo vas za razumevanje i poštovanje tokom ovih teških trenutaka."

Podsećamo, članovi izolovanog i zaštićenog plemena Sentinel sredinom novembra ove godine su lukovima i strelama ubili Čaua koji je pristao na njihovo ostrva, što je, inače, zakonom zabranjeno.

Čau je do zabačenog ostrva došao tako što je platio lokalnim ribarima da ga do njega prevezu. Kada su ga ribari doveli najbliže što su mogli, Amerikanac se prebacio u kanu i sam prevalio poslednju deonicu puta.

U međuvremenu su otkrivena njegova pisma koja je pisao svojim roditeljima i u kojima objašnjava svoju nameru da domoroce upozna sa Isusovim učenjem.

"Možda mislite da sam lud, ali ja mislim da je vredno približiti Isusa tim ljudima", napisao je Čau. "Molim vas, ne ljutite se na njih ako me ubiju. Umesto toga, živite svoj život i slušajte Isusov poziv, a mi se ponovno vidimo na drugoj strani. Ovo nije besmislena stvar - večni životi domorodaca su u pitanju i jedva čekam da ih vidim oko Božjeg trona kako ga na svom jeziku hvale baš kao što piše u Otkrivenju 7:9-10. Volim vas i molim se da niko od vas ne voli ništa na ovome svetu više od Isusa".

Dependera Patak, šef policije teritorije kojoj pripadaju i ostrva Andaman i Nikobar, rekao je da je Čau ribarima platio 325 dolara da ga prevezu do ostrva. Prvi put kad je stupio na ostrvo, ubrzo su prema njemu počeli da trče domoroci naoružani lukovima i strelama.

Čau je povikao: "Moje ime je Džon, ja vas volim i Isus vas voli". Ponudio im je i neke poklone poput lopte i ribe, ali su ga domoroci da gađaju strelama i pogodili knjigu koju je držao u ruci. Oštetili su mu i kajak, pa se Čau jedva vratio na ribarski brod koji ga je čekao na dogovorenom mestu. Noć je proveo pišući o svom iskustvu i te zapise predao ribarima. Drugi dan je ponovo otišao na ostrvo i više se nije vratio.

Čauovi zapisi nastali između 14. i 16. novembra opisuju šta se točno dogodilo, a u njima opisuje i kako se u početku uspaničio kad su ga domoroci počeli gađati strelama.

"Trčali su prema meni sa lukovima i strelama. Uzeo sam ribu i bacio je prema njima, ali su nastavili da napadaju. Počeo sam da bežim i zaveslao prema ribarskom brodu. Bilo me je strah, ali još sam više bio razočaran", napisao je Čau.

Opisuje i kako ga je dete pogodilo strelom.

"Strelom me je pogodilo desetogodišnje dete, možda tinejdžer. Uglavnom, bio je puno niži od ostalih Sentinela. Pogodio je direktno u Bibliju koju sam držao u ruci. Pomislio sam: 'Ako hoćete da me ubijete, u redu. Ali biću mnogo korisniji živ.' Ali ja ne želim da umrem. Bilo bi korisnije da odem i ostavim nekome drugome da obavi ovaj posao? Ne. Mislim da ne. Još uvek bih se mogao vratiti u SAD jer me ovde čeka gotovo sigurna smrt. Bože, ne želim da umrem, ali ko će zauzeti moje mesto ako odem? Nedostaju mi roditelji. Zašto je malo dete pokušalo da me ubije? Oče, oprosti mu kao i ostalim ljudima na ostrvu."

Zatim detaljno opisuje susret s domorocima.

'Vikali su, a ja sam pokušavao ponoviti njihove reči. Nekoliko su puta prasnuli u smeh. Verojatno su u pitanju bile nekakve prostote. Video sam da jedan od njih na glavi nosi nekakvu krunu, venac ili nešto slično. To im je valjda bio vođa.'

Posle ubistva, indijska policija je objavila da je zločin pripisan "nepoznatim domorocima" i da protiv njih ne može biti podignuta optužnica jer je pristajanje na njihovo ostrvo ionako zabranjeno kako bi se očuvao njihov način života. Međutim, uhapšeno je sedam ribara koji su Čaua prevezli na ostrvo, iako su znali da se to ne sme.

Kurir.rs/BBC

Foto: Screenshot

Kurir

Autor: Kurir