On je naglasio da zvanična Ankara želi da Crno more bude "more mira".

Turkey's Erdogan calls on Russia, Ukraine to solve problems through dialogue https://t.co/my01qQbptM — Reuters Top News (@Reuters) November 27, 2018

Erdogan se oglasio povodom incidenta u Kerčkom moreuzu 25. novembra, kad su ruske snage zaustavile i zaplenile tri ukrajinska ratna broda koja su nelegalno ušla u ruske teritorijalne vode.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Reuters

Kurir

Autor: Kurir