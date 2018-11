MOSKVA: Tramp je otkazao susret sa Putinom zbog stanja u Americi, ne zbog incidenta u Azovskom moru!

"Da li je provokacija koju je započeo Kijev u ovoj oblasti (Azovsko more) pravi razlog za otkazivanje (sastanka)? Čuli smo da je to zvanična verzija i prihvatamo to. Da li je i prava? Verujem da bi trebalo da potražimo odgovore u američkoj unutrašnjoj političkoj situaciji", rekla je Zaharova.

Russia thinks Trump canceled Putin meeting for domestic reasons https://t.co/BWBMIsrPdX — Reuters Top News (@Reuters) November 30, 2018

Zaharova je rekla da su odnosi Vašingtona sa Rusijom i drugim zemljama postali "talac unutrašnjeg političkog sukoba" u SAD, dodaje TASS.

"Prilično je teško analizirati šta se dešava u Vašingtonu, dok god govorimo o strategiji političkog establišmenta, jer se strategija menja svakog minuta, svake sekunde", rekla je Zaharova.

Govoreći o perspektivama rusko-američkih odnosa, Zaharova je rekla da se Moskva već dugo zalže da se "izađe iz ćorsokaka".

Kurir.rs / Tanjug

Foto: Reuters / Kevin Lamarque

Kurir

Autor: Kurir