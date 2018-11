NEMAČKI VELT O UKRAJINSKOJ KRIZI: Džaba se Porošenko nada u NATO, od Alijanse će dobiti samo OVO!

Nemački kanal Die Velt ovim povom tvrdi da Rusija neće pokrenuti nikakvu veliku vojnu ofenzivu protiv Ukrajine, a naglašava i da Kijev ne bi trebalo da očekuje ozbiljnu pomoć od NATO-a.

Severnoatlantski savez će, kako je objasnio njihov dopisnik iz Moskve, braniti Ukrajinu samo toplim rečima i govoriti o sankcijama protiv Rusije, ali će i one biti nametnute samo ako se Moskva odluči za veliku vojnu ofenzivu.

Mogućnost da izbije rat su ipak male, ističu.

foto: AP / Sputnik / Alexei Druzhinin / Kremlin

"Putin zna da bi cena za to bila previsoka. Ako Rusi napadnu Ukrajinu, to bi podstaklo Zapad da pokrene lavinu sankcija, koje bi, verojatno, Rusiju bacile na kolena. I Vladimir Putin, po mom mišljenju, to neće rizikovati. Naravno, ne bi trebalo zaboraviti u Ukrajini od 2014. de fakto postoji rat između Rusije i Ukrajine. Međutim, ovaj je rat teritorijalno ograničen na istok zemlje", objasnio je njihov dopisnik.

On je dalje objasnio da Ukrajina može vrlo malo da očekuje od NATO, s izuzetkom, eventualno toplijih reči, budući da se u Alijansi nitko neće složiti da rizikuje vojni sukob s Rusijom zbog Ukrajine.

"NATO će, naravno, podsticati sankcije protiv Rusije, ali ukoliko se ona odluči da pokrene veliku ofenzivu", zaključuje nemački kanal.

Foto: EPA / Sergey Dolzhenko

