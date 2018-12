BRINEM... NIKAD ME NE SLUŠAŠ... JA SAM ČOVEK OD REČI! PROCURIO TAJNI RAZGOVOR MAKRONA I SAUDIJSKOG PRINCA: Nisu znali da se snima, pa razvezali jezik! (VIDEO)

Dvojica lidera imala su neformalni razgovor na marginama samita, stojeći jedan blizu drugog i vidno nesvesni da se njihova konverzacija snima. Tema njihovog razgovora nije odmah bila jasna, ali je Makronov pomoćnik kasnije potvrdio da su pričali o ubistvu Kašogija 2. oktobra u konzulatu kraljevstva u Turskoj, te sukobu u Jemenu, kojeg bombarduje koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom.

Britanski Gardijan je analizirao njihovu delimično čujnu konverzaciju.

"Ne brini", rekao je princ Muhamed obraćajući se francuskom predsedniku.

"Brinem. Zabrinut sam… Rekao sam ti", odgovorio je Makron.

"Da, rekao si mi. Hvala ti mnogo", naveo je princ.

"Nikad me ne slušaš", nastavio je Makron.

"Ne, slušam te, naravno", odvratio je princ sa širokim osmehom, kada je vidno postao svestan televizijske kamere.

"Zato što rekao sam ti. To je bilo važnije za tebe," rekao je Makron uz kiseo osmeh, posle čega se okrenuo od kamere kako bi nastavio razgovor.

Francuski predsednik je potom rekao nešto što se nije čulo.

"To je OK. Mogu se izboriti s tim", odgovorio je na to saudijski princ.

U još jednom delu konverzacije koji se mogao čuti Makron je rekao: “Ja sam čovek od reči”.

Iz Jelisejske palate su saopštili da su dva lidera razgovarala pet minuta na marginama samita i da je Makron predao “veoma čvrstu” poruku princu povodom ubistva Kašogija, te istakao potrebu za pronalaskom političkog rešenja krize u Jemenu.

