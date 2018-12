UKRAJINSKA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA U PANICI: Krim je neprobojna tvrđava! Rusija je stvorila jedinstven sistem odbrane! (VIDEO)

Rusija je u potpunosti obezbedila jedan komnpletan odbrambeni sistem na Krimu, kojim kontroliše Crno i Azovsko more, rekao je Vadim Skibitski, portparol glavne obaveštajne uprave ministarstva odbrane Ukrajine, na UATV.

Ukrajinska obaveštajna služba ukazuje da na Krimu postoje sve snage i sredstva za kontrolisanje neba iznad poluostrva.

"Na Krimu su dopremljene nove snage i oružje, koje uključuju anti-brodske raketne sisteme i sisteme vazdušne odbrane. Do danas, postoji dalja izgradnja vazdušne odbrane. To su sistemi S-400 i Pancir. Oni su sada na borbenoj dužnosti kako bi stvorili jedan jedinstven vazdušni odbrambeni sistemom iznad Crnog i Azovskog mora", kaže vojni službenik.

Prema njegovim rečima, Rusija je rasporedila jedinice anti-brodskih raketnih sistema "Bal" na obali Azovskog mora.

On dodaje da Rusija ima novo oružje koje nije bilo dostupno do 2014: to su razarači, podmornice opremljene sa sistemima Kalibar, anti-brodski sistemi, borbeni avionima, i jedinice borbenih helikoptera.

"Ovo je značajno grupisanje koje vam omogućava da kontrolišete ne samo Krimsko poluostrvo, severni, zapadni i istočni deo Crnog mora, nego vam omogućava da u potpunosti kontrolišete Azovsko more", rekao je Skibitski.

Kurir.rs/News Front

