NEMA KO DA HVATA LOPOVE U SAD: Drastično opao broj prijava za policiju, ne pomažu ni velike plate (VIDEO)

U celoj zemlji interesovanje da se postane policajac drastično se smanjuje. U Nešvilu su, prjave za posao su pale sa 4.700 u 2010. godini na 1.900 prošle godine. U Sijetlu, pad je skoro skoro 50 odsto, u odeljenju gde je početna zarada 79.000 dolara. Čak i FBI ima oštar pad, od 21.000 prijava godišnje do 13.000 prošle godine, pre nego što je nova marketinška kampanja donela rast.

Čak i zadržavanje policajaca na poslu postaje sve teže. Čak 29 odsto onih koji su dobrovoljno dali otkaz su bili u policiji manje o godinu dana, a još 40 odsto manje od 5 godina.

Razloge za takve odluke mnogi vide u negativnoj slici policije posle niza nemira koji su zahvatili SAD. Takođe, policajcui su sve češće podložni tužbama.

Policija razmatra da smanji kriterijme poput obrazovanja, tetoviranja i prethodne upotrebe droga.

Prema nalazima Statističkog zavoda za pravosuđe, trend smanjenja broja policijskih službenika po glavi stanovnika je stabilan 20 godina. Dok je stanovništvo SAD-a poraslo sa 267 miliona u 1997. na 323 miliona u 2016. godini, broj službenika sa punim radnim vremenom na 1.000 američkih stanovnika pao je sa 2.42 u 1997. na 2,17 oficira na 1.000 stanovnika u 2016. godini. U 2013. godini broj policajaca je dostigao skoro 725.000, a sada je smanjen na samo preko 701.000.

Samo u Hjustonu fali gotovo 2.000 policajaca. Pad se delimično može pripisati povećanju efikasnosti policije.

Ali, bez obzira na razloge za odlazak policajaca, proces njihove zamene postao je teži. Skoro 66 odsto od 400 policijskih odeljenja koja su anketirana izjavilo je da je broj podnosilaca prijava za posao smanjen. Zapošljavanje u zdravoj ekonomiji je jedan problem, kažu policijski službenici, jer privatnici mogu da ponude bolje plate.

Pa ipak, plate nisu glavni razlog zbog kojeg mnogi odlaze iz policije, rekao je zamenik šefa policije Sijetla Mark Grin. "Broj jedan je priznanje", kaže on. "Priznanje da stavljaju život na kocku. Nema poštovanja za to ", kaže on i okrivljuje medije zbog podrivanja poštovanja policijske vlasti.

