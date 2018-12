PUTIN ŽESTOKO ODGOVORIO NA POMPEOV ULTIMATUM: Ako Amerika proizvede rakete, i mi ćemo!

Putin je naglasio da je "izjava gospodina Pompea donekle zakasnela. U početku je američka strana izjavila da namerava da se povuče iz Sporazuma o raketama srednjeg i kratkog dometa, a potom počela da traži opravdanja zbog čega to treba da učine. Najvažnije opravdanje je da mi nešto kršimo. Istovremeno, kao i obično, nema nikakvih dokaza o kršenjima sa naše strane", istakao je on.

Konkretno, odgovarajući na pitanje novinara, ruski predsednik je naglasio da je američki Kongres čak i pre nego što je Vašington objavio o istupanju iz Sporazuma izdvojio sredstva za stvaranje odgovarajućih raketa.

"To jest, odluka je doneta odavno, samo tiho, mislili su da mi to nećemo primetiti, ali to se već nalazi u budžetu Pentagona, razvoj ovih raketa, ali tek nakon toga su javno objavili da izlaze", rekao je Putin.

Rusija se suprotstavlja raskidanju Sporazuma o likvidaciji raketa, ali će biti primorana da odreaguje na povlačenje SAD od njega, izjavio je ruski predsednik.

"Sledeći korak bilo je traženje krivca - a najjednostavnije i najuobičajenije za zapadnjake je ’Kriva je Rusija‘. To nije tačno. Mi smo protiv raskidanja ovog sporazuma, ali ukoliko se to dogodi, reagovaćemo na odgovarajući način", naglasio je ruski predsednik.

Ukoliko Sjedinjene Američke Države smatraju da bi trebalo da imaju oružje koje je sada predmet Sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa, Rusija će takođe to raditi, izjavio je ruski predsednik.

Predsednik Rusije je podsetio da su se 2002. godine Sjedinjene Američke Države jednostrano povukle iz Sporazuma o protivraketnoj odbrani, koji je bio jedan od kamena-temeljaca međunarodne bezbednosti u celini.

"Međutim, oni se nisu ustezali, mirno su izašli iz njega. Uzgred, bez ikakvog pozivanja na bilo šta, samo su izašli i to je sve. Ista stvar se dešava i sada, ali misle koga će za to okriviti, što je po mom mišljenju nepromišljen korak", istakao je Putin.

Istovremeno, on je rekao da su u principu jasni argumenti da samo SAD i Rusija ne proizvode oružje koje spada u okvire Sporazuma o likvidaciji raketa.

"To je zaista tako. Mnoge druge zemlje, ima ih verovatno već desetak, proizvode takvo oružje, dok su se Rusija i Sjedinjene Američke Države bilateralno ograničile. Sada, očigledno, naši američki partneri smatraju da se situacija toliko promenila da i SAD treba da imaju takvo oružje. Kakav je odgovor sa naše strane? Jednostavno: onda ćemo i mi to raditi", zaključio je ruski lider.

Kurir.rs/ Sputnjik Srbija

Foto: Reuters

Kurir

Autor: Kurir