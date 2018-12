POBEGLA JE IZ SEKTE I REŠILA DA OTKRIJE PRLJAVE TAJNE: Kopala je rovove kao logoraš dok nije pobegla od sajentologa, a bila je najbliža sa VOĐINOM ŽENOM! Sada je prate njihovi agenti!

Lija je poznata i po dokumentarnoj seriji koja se bavi prljavim tajnama ove sekte koja je, navodno, do zadnjeg časa pokušavala da uradi sve kako bi sprečila emitovanje treće sezone.

Reč je o ekskluzivnom svedočenju Valirije Hani, žene koja se rodila u sistemu Sajentologije i 22 godine bila čak u tzv. "Sea Org-u", samoj srži organizacije, čiji članovi moraju da potpisuju ugovore "teške" milijarde dolara. Pored toga bila je lični asistent Šeli Miskevidž, žene lidera sekte Dejvida Miskevidža, koja nije viđena u javnosti od 2007. godine.

Hani kaže da je Šeli poslednji puta videla 2006. godine, uplakanu i kako ulazi u automobil koji ju je odvezao u "Zlatnu bazu", sam centar sekte, u okrugu Riversajd, u Kaliforniji.

"Pitanje je šta je Miskevidž uradio s njom, gde je ona, zašto je nema. To je jako bezdušno", kaže Hani.

Remini je svojevremeno predala i prijavu o "nestaloj osobi" u ime Šeli Miskevidž još 2013. a policija Los Anđelesa tvrdi kako su obavili "proveru" i odbacili prijavu kao neosnovanu.

"Nisu dostavili nijedan dokaz života, ili da je ova žena dobro, tako da me baš briga šta tvrde, znam da muljaju jer ja nikada nisam videla njeno lice", rekla je Remini kojoj su rekli da jedino može da podnese tužbu, a to bi je jako puno koštalo. I tadašnji detektiv Kevin Bejker, koji je u međuvremenu otišao u penziju, tvrdi kako se on i drugi detektivi slažu da je policija odradila "manjkavu i lenju" istragu.

Hani priča da se Šeli "izrazito nije slagala" s tim kako je njen suprug vodio crkvu i čitav sistem, i kako je tretirao svoje saradnike.

"Videla sam kako Miskevidž udara ljude, kako on naređuje da se neko zabije u zid ili polije vodom", kaže Hani.

Tvrdi i kako je kada je ona 2016. napuštala crkvu i dalje postojala Rupa (the Hole) - neka vrsta centra za mučenje i prevaspitavanje onih koji su kršili pravila ili se nisu slagali s njim.

Nakon što se Šeli poverila Hani, ona je sklonjena iz njene službe i bukvalno bila prisliljena da kopa rovove.

"Htela sam da se ubijem", rekla je Hani u intervjuu.

Nakon četiri meseca, koliko je radila kao logoraš, prebačena je u jedinicu za produkciju, gde je direktor za kasting radio na propagandnim videima.

"Snimali smo nešto o ratu u Koreji i o tome šta je to ispiranje mozga, kako se to radi i zašto, i tu sam ja shvatila - pa sajentologija je upravo to", kaže ona.

Zahtev da ode iz crkve je odmah odbijen, posebno zato jer je ona radila baš za Miskevidža. Ispričana joj je i priča o tome kako je jedan "kapetan" iz zlatne baze koji je probao da pobegne sa ženom i decom uhvaćen u automobilu, i vraćen.

Jedne noći je spakovala stvari i sakrila se u gepek automobila jednog od glumaca koji je bio u blizini ali nije bio sajentolog, i tako pobegla. Otišla je u Portland kod oca, koji je takođe bio Sajentolog, i on je ubedio da se vrati i "Crkvu napusti na valjan, dostojanstven način", koji je uključivao i potpisivanje ugovora o neotkrivanju.

Upravo taj ugovor (i snimljeni intervju) Crkva navodi kao dokaz da je Hani, koja sada radi kao asistentkinja Liji Remini, otišla svojevoljno, a da su sve ostalo izmišljotine.

Hani tamo govori kako je niko nikada ništa nije terao, nikada nije videla Miskevidža da ikoga zlostavlja ili da postoje jedinice za prevaspitanje i kažnjavanje. Takođe je potpisala i da neće pričati protiv članova crkve.

"To sam uradila da mogu da odem, kako se ne bih tamo, na licu mesta, ubila. Imala sam osećaj da, da im nisam dala šta žele, da bi me zatvorili zauvek. To je bila karta za slobodu", kaže Hani.

Međutim, tu nije kraj. Ona tvrdi da joj je preteće pismo uručio krupan muškarac usred noći, te da je neprestano prate agenti crkve. Takođe tvrdi kako je sekta protiv nje okrenula i njenog brata, koji je još uvek sajentolog i ne sme da se vidi s njom.

"Pokušavaju da me ućutkaju jer znam kakva su se sve zlostavljanja događala u crkvi, ali mislim da ljudi moraju da znaju istinu, a ja ne mogu da živim život u kom se stalno bojim", kaže Hani.

