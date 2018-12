RUSKI PENICILIN ZA AMERIČKU ARTILJERIJU: Novi sistem omogućava uništavanje neprijatelja za PET SEKUNDI (VIDEO)

Testiranja sistema "Penicilin“ uspešno su završena i očekuje se da prva dva primerka budu isporučena ruskoj vojsci 2020. godine.

Prema najavama, Rusija bi već iduće godine trebalo da započne serijsku proizvodnju artiljerijsko-obaveštajnog sistema "Penicilin“, koji je u stanju da u izuzetno kratkom vremenskom periodu locira sve protivničke artiljerijske sisteme.

Zvučno-termički sistem "Penicilin“ namenjen je za otkrivanje vatrenih položaja artiljerijskog oruđa, minobacača, višecevnih bacača raketa i lansirnih položaja protivvazdušnih i taktičkih raketa, uz istovremeno korigovanje paljbe sopstvene artiljerije.

Vojni eksperti navode da je ključna karakteristika novih sistema mogućnost da munjevito reaguju na neprijateljsku artiljerijsku vatru i unište protivnika i pre nego što promeni svoj položaj. Zbog toga američki mediji ocenjuju da bi "Penicilin“ mogao da postane novi "metod uništavanja američke teške artiljerije“.

Sastoji se od nekoliko zvučnih prijemnika postavljenih na površini zemlje i optičko-elektronskog modula. Sistem prima i obrađuje akustične signale paljbe, pruža informacije o lokaciji eksplozije municije i tačnosti udara i saopštava o lokaciji oruđa.

"Penicilin“ može da vodi održavanje paljbe kako jedne baterije, tako i svake baterije diviziona.

Ruski vojni eksperti ističu da su strani stručnjaci s pravom obratili pažnju na činjenicu da će ruski kompleks imati veoma ozbiljan uticaj na efikasnost artiljerijske borbe i da ga nisu slučajno nazvali „ubicom američke artiljerije“.

"Bez sumnje, strane obaveštajne službe pažljivo prate novine tj. novu vojnu tehniku koja se pojavljuju kod nas u Rusiji. Oni su pratili testiranja ’Penicilina‘ i nisu ga slučajno nazvali ’ubicom američke artiljerije‘.

To je zvučno-termički sistem za artiljerijsko obaveštavanje, koji je u stanju da odmah otkrije tačku odakle se puca i za to mu je potrebno svega pet sekundi. Sistem istog trenutka daje te koordinate našim sredstvima uništenja, odmah se aktivira i odgovara paljbom, te uništava protivnika u opsegu od 25 kilometara.

U svakom slučaju, moramo čestitati ruskim konstruktorima, koji su stvorili ’Penicilin‘ isključivo od ruskih elemenata“, kaže za Sputnjik ruski vojni ekspert Viktor Baranec.

Eksperti navode da su visoke taktičke i tehničke karakteristike kompleksa postignute zahvaljujući najnovijim tehnologijama, koje ima samo ruska industrija odbrane. Stručnjaci ističu da je u ovom kompleksu sve rusko, počevši od najosnovnijih uređaja do kompleksnih elektronskih sistema. Prema njihovoj oceni, posedujući takav sistem, ruska vojska dobija veoma ozbiljne protivartiljerijske „oči i uši“, što je izuzetno važno prilikom vođenja savremenih borbenih dejstava, gde je vreme veoma ozbiljan faktor.

Drugim rečima, brzina reakcije na neprijateljsku vatru postaje dodatno oružje ruske armije.

"Pojava takvog naoružanja značajno će povećati borbenu sposobnost naše vojske i omogući će da se maksimalno skrati vreme za uništavanje onog oruđa protivnika koje nas najviše zabrinjava. Zamislite, prema nama je ispaljen projektil i on još nije stigao do naše pozicije, a naš odgovor je već stigao na tu tačku protivnika. To jest, brzina reakcije, zahvaljujući ’Penicilinu‘ je smanjena desetak puta“, kaže Baranec.

Ono što je posebno važno jeste da "Penicilin“ može da radi na bezbednoj udaljenosti od protivnika u potpuno automatizovanom režimu, što umanjuje bezbednosni rizik za ljudstvo.

O postajanju automatizovanog kompleksa „Penicilin“ široj javnosti je saopšteno u martu prošle godine, nakon što je u Orenburškoj oblasti testiran prototip i sada se čeka da uđe u upotrebu ruske vojske.

Kurir.rs/Sputnjik Srbija

Foto: Screenshot

Kurir

Autor: Kurir