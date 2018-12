POROŠENKO PORUČIO PUTINU: Počeo je rat sa Rusijom!

Prema rečima ukrajinskog predsednika, akcije ruskih graničara predstavljaju agresiju.

"Gospodine Putin, to je agresija. Gospodine Putin to je rat. To nije šala, nije incident i nije kriza", izjavio je predsednik Ukrajine.

Međutim, bez obzira na te velike reči, zvaničnih izjava Kijeva nije bilo.

Tri ukrajinska vojna broda su 25. novembra nelegalno prešla rusku državnu granicu ploveći iz Crnog mora u Kerčki moreuz. Brodovi su nekoliko sati izvodili opasne manevre, ne odgovarajući na legalne zahteve ruskih graničara. Brodovi su potom zadržani i uhapšeni su svi članovi posade, među kojima su bili i pripadnici Službe bezbednosti Ukrajine.

Kurir.rs/ Sputnjik Srbija

Foto: EPA

Kurir

Autor: Kurir