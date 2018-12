JOŠ JE PREMIJERKA, A VEĆ SE GRABE ZA NJENO MESTO: Počela žestoka kampanja! Ovo su ljudi Tereze Mej koji žele njenu fotelju! (VIDEO)

Za pokretanje procesa opoziva bilo je potrebno da se skupe potpisi 15 odsto konzervativnih poslanika u donjem domu parlamenta, u ovom slučaju njih 48.

Glasaće se večeras između 19 i 21 čas. Britanskoj premijerki za ostanak na dužnosti treba većina poslanika plus jedan glas (158). U tom slučaju, njen autoritet na čelu stranke ne sme ponovo da se dovodi u pitanje godinu dana.

Ako joj se izglasa nepoverenje, pokreće se proces za izbor naslednika. Za kandidaturu je dovoljna podrška dva poslanika. O kandidatima se potom odlučuje nizom tajnih glasanja. U svakom krugu ispada kandidat sa najmanje glasova i tako dok ih ne ostane dvoje. O njima se izjašnjavaju svi članovi stranke, a ne samo poslanici, nakon predizborne kampanje koja može da

potraje nekoliko nedelja.

Ko su mogući kandidati?

Boris Džonson (54)

Bivši ministar inostranih poslova i najglasniji kritičar Bregzita kako ga vodi Tereza Mej. U junu je, smatrajući njezin pristup premekanim, u znak protesta je istupio iz vlade.

Njega su mnogi evroskeptici smatrali najistaknutijim licem referendumske kampanje za Bregzit 2016. godine. Teren za svoju kandidaturu za vođenje konzervativaca pripremio je bombastičnim govorom na stranačkoj konferenciji u oktobru.

Zalaže se za povratak stranke tradicionalnim vrednostima i niskim porezima.

Džeremi Hant (52)

Zamenio je Džonsona na mestu šefa diplomatije i pozvao torijevce da zanemare stranačke podele i ujedine se protiv zajedničkog 'neprijatelja' - Evropske unije.

Prethodno je na referendumu ipak glasao za ostanak u Uniji. Šest godina je bio ministar zdravstva, što ga je učinilo nepopularnim među mnogim biračima.

Džejkob Ris-Mog (49)

Živopisni milijarder koji neguje imidž engleskog džentlmena iz prošlosti. najviše sledbenika ima kod onih koji žele žešći postupak Bregzita.

On je prvi čovek uticajne evroskeptične grupe zakonodavaca. On je bio prvi koji je potpisao zahtev za glasanjem o poverenju premjerki Mej. To je učinio istog dana kada je ona predstavila svoj nacrt sporazuma o Bregzitu.

Dominik Rab (44)

Glavni britanski pregovarač za Bregzit u vladi Tereze Mej. I on je podneo ostavku zbog sporazuma o Bregzitu, rekavši da ne odgovara obećanjima iz predizborne kampanje konzervativaca 2017.

Poslanik je od 2010., ali većih iskustava u vladi nema. Zagovarao je izlazak Britanije iz EU uoči referenduma. Voli da se hvali svojim crnim pojasom u

karateu.

Sajid Džavid (48)

Džavid, bivši bankar i veliki zagovornik slobodnog tržišta, imao je nekoliko funkcija u vladi i dobro kotira među članovima stranke. Pripadnik je druge generacije pakistanskih imigranata.

Na referendumu je glasao za ostanak u Uniji.

Majkl Gouv (51)

Uz Džonsona bio je jedan od najznačajnijih zagovornika Bregzita u referendumskoj kampanji. Svoj politički uticaj je morao da gradi ispočetka pošto ga je Mejova porazila u trci za naslednika Dejvida Kamerona, koji je dao ostavku dan nakon referenduma.

Kažu da je radoholičar i jedan je od najefikasnijih članova vlade u stvaranju novih politika. Aktuelni je ministar zaštite okoline i poljoprivrede.

Dejvid Dejvis (69)

Bivši britanski pregovarač s EU o Bregziru. Na toj dužnosti je bio dve godine,

ali je u junu ove godine dao ostavku zbog neslaganja sa pristupom premijerke tom pitanju.

Jedan je od vodećih evroskeptika među konzervativcima i spominje ga se kao mogućeg v.d. predsednika stranke do izbora novog.



Peni Mordaunt (45)

Ministarka međunarodnog razvoja. Jedna je od retkih zagovornica tvrđeg Bregzita koja se nije pridružila talsu ostavki istomišljenika i još je članica vlade.

Andrea Lidsom (55)

Ministarka za odnose s parlamentom. I ona je izgubila od Mejeve u trci za naslednicu Dejvida Kamerona. I ona se zalaže za tvrdi Bregzit.

