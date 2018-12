HALO, MOŽE BELO: EU tvrdi da balkanska mafija ima najoriginalniji način DILOVANJA KOKAINA (VIDEO)

To su podaci koje je objavila agencija za lekove Evropske unije. Dodatne količine koje stižu iz Latinske Amerike, a naročito od najvećeg proizvođača - Kolumbije, dovelo je do organizoanja većeg broja bandi koje uključuju Maroko i zemlje Balkana u kojima se stvaraju novi putevi krijumčarenja droge direktno od proizvođača do tržišta, piše Gardian.

To je dovelo do 'uberizacije' trgovine kokainom, koju karakteriše brža dostava u svako doba - bilo gde, piše u izveštaju agencije objavljenom u četvrtak, 13. decembra. Agencija, čije je sedište u Lisabonu, takođe kaže da je to znatno snizilo cene kokaina: "Čini se da je fragmentacija trgovine kokainom u Evropi rezultovala povećanom konkurencijom između kriminalnih bandi u njihovoj borbi za domaće i strano tržište, naročito za maloprodaju", navodi se u izveštaju.

"Jedna od posledica tih promena je porast nasilja i ubistava povezanih s drogom". Pojava više bandi dovela je do novih marketinških i prodajnih metoda, kao što su kuriri koji šalju kokain potrošačima s kojima dolaze u kontakt preko posebnih pozivnih centara. Takve kurirske usluge postoje i u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Belgiji, gde kupci dolaze u kontakt s dilerima preko pozivnih centara koji se nalaze u Španiji ili na zapadnom Balkanu, navodi se u izveštaju.

"Ove nove metode, koje odražavaju" uberizaciju "trgovine kokainom, jasni su znaci konkurentnog tržišta u kom prodavaci moraju, osim samog proizvoda, uvoditi i nove dodatne usluge, kao što je brza i jednostavna isporuka, i dostupnost u svakom trenutku", piše u analizi.

Sve veća ponuda kokaina u Evropi se poslednjih godina podudara s promenama tradicionalnih krijumčarskih puteva od Iberije do velikih luka u Belgiji, Francuskoj i Nemačkoj. Luka Antverpen je i dalje jedinstvena. Najveća je ulazna tačka za kokain u Evropi. Pre dve godine tamošnje carinske službe zaplenile su 70,9 tona kokaina, a 2017. 41 tonu kokaina. Izveštaj je upozorilo da bi novi putevi krijumčarenja kroz luke "mogli biti samo vrh ledenog brega budući da se i drugi putevi i načini trgovanja ljudima, kao što su privatni avioni, jednostavno ne mogu da otkriju."

