DAJANA BI BILA ŽIVA DA JOJ NISU ODUZELI JEDNU STVAR: Princ Vilijam se ZAREKAO da će kada postane kralj majci vratiti što joj je uzeto! (VIDEO)

Kraljica je 1996. godine objavila parlamentu da se princ od Velsa i Dajana razvode i da će uraditi sve kako bi njihovi sinovi odrastali uz jednaku pažnju oba roditelja.



Dajana je nakon razvoda dobila na korišćenje deo Kensingtonske palate, 17 miliona funti i slobodu, ali kraljica joj je oduzela titulu HRH (Her Royal Highness) i tako je ostala samo Dajana, princeza od Velsa.



To je značilo da joj se puk i niže rangirano plemstvo više nije moralo klanjati, a izgubila je i razne beneficije koje ta titula nosi. Navodno je 15-godišnji princ Vilijam nakon toga majci obećao da će joj vratiti titulu kada on postane kralj.



Iako se tada činilo da gubitak titule Dajani donosi samo slobodu, to i nije bilo baš tako. Neki veruju da je titula mogla da joj spasi život.

Princeze od Velsa - Dajana poginula je bežeći od paparaca, u pariskom tunelu blizu Sene 31. avgusta 1997. Imala je samo 36 godina.

Međutim, članovi kraljevske porodice koji imaju titulu HRH imaju najbolje moguće osiguranje 0-24 pa se veruje da je tako mogla da bude izbegnuta tragedija.

Službeno uzrok nesreće je neoprezna vožnja Henrija Pola, koji je pokušavao da izbegne paparace koji su progonili nesrećnu princezu i Dodija po pariskim ulicama. Utvrđeno je da je vozač limuzine bio pijan, a istraga je zaključila da bi Dajana i Fajed preživeli nesreću da su bili vezani.

Međutim na slupanom "mercedesu" pronađeni su ostaci bele boje što je samo dolilo ulje na vatru brojnim teorijama zavere.

Mohamed Fajed, Dodijev otac, tvrdio je da iza ubistva stoji princ Filip koji je naredio tajnoj službi MI6 ubistvo Dajande i Dodija kako se par se ne bi venčao i na kraju imao dete muslimana.

Upravo ove njegove izjave pokrenule su brojne teorija zavere o stvarnom uzroku nesreće.

