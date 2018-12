KATAKLIZMA U INDONEZIJI NIJE ZAVRŠENA: Vlasti očekuju nove CUNAMIJE, evo zašto neće biti upozorenja na njih (VIDEO)

Da stvar bude gora zvaničnici su upozorili da se mogu očekivati i novi udaru cunamija. Sutopo Purvo Nugro, portparol indonežanske Agencije za upravljanje u kriznim situacijama, kaže da se novi cunamiji očekuju jer erupcije na vulkanu Anak Krakatau još traju.

S obzirom na to da cunami nije nastao kao posledica potresa, što je uobičajeni uzrok, stanovništvo nije bilo upozoreno na prirodnu katastrofu koja će ih zateći. Stručnjaci sada istražuju je li ovaj cunami povezan s erupcijom vulkana Anak Krakatau, piše BBC.

Pretpostavlja se da je uzrok cunamija klizanje tla u more nakon erupcije ovog vulkana. Naime, tokom erupcije vulkana vruća magma gura sloj tla u unutrašnjost pa se može premestiti i probiti kroz hladnije stene, objasnio je za

BBC vulkanolog Džes Feniks. To može da dovede do klizanja tla koje stvara pritisak na morsku površinu, što može uzrokovati pojavu cunamija.

Da je došlo do većeg potresa povezanog s erupcijom vulkana Anak Krakatau, stanovnici bi možda bili upozoreni i mogli bi da pobegnu. Ali iako su merni aparati zabeležili podrhtavanje tla, ono nije bilo dovoljno jako da ljudi počnu da beže, javlja BBC.

Osim toga, u ovakvim evakuacijama ljudi su ionako prepušteni sami sebi jer je udaljenost od izvora cunamija do naseljenih mesta jako mala.

“Sistemi upozorenja na cunami pozicionirani su kako bi upozorili na cunamije koji nastaju prilikom potresa u tektonskim pločama ispod nivoa mora”, objasnio je za BBC profesor Dejv Roteri s Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji.

“Čak i da je pored vulkana Anak Krakatau postojala bova za upozorenje na cunami, to je toliko blizu pogođenom području da bi vreme od upozorenja do dolaska cunamija bilo vrlo kratko zbog velike brzine kojom se cunami kreće”, dodao je on.

Ovakvi slučajevi, kao i onaj u Palu Cityju gdje je stanovništvo također bilo uhvaćeno nespremno, pokazuju da je potrebno još mnogo istraživanja kako bi se ovakve katastrofe mogle na vreme predvideti.

