RUSI OPET TESTIRALI NEUNIŠTIVE RAKETE: SAD još više u panici, pred tim projektilima stvarno NEMA ODBRANE (VIDEO)

Rakete su pogodile ciljeve udaljene nekoliko stotina kilometara. Prema rečima ruskog vojnog izvora, projektili su "iznova uništavali pomorske mete dok su se kretali hipersoničnom brzinom".

Poslednja testiranja su sprovedena 10. decembra, navode američki obaveštajni izvori za CNBC. Prema njihovim rečima, ovi projektili dostižu brzinu oko tri kilometra u sekundi, što je osam puta brže od zvuka. Veruje se da su oni toliko brzi da mogu da izbegnu sve trenutno operativne protivmere.

SAD strahuju da bi Rusija mogla da 2021. godine počne sa masovnom proizvodnjom ovih projektila i da bi njena vojska mogla da počne da ih koristi do 2022. godine.

"Prošlonedeljni uspešni test je pokazao da su Rusi sposobni da postignu kontinuirani let, što je od suštinskog značaja za razvoj hipersoničnog oružja. Ono što smo videli jeste posebno oružje koje će imati sposobnost dvostruke svrhe: može da se koristi protiv meta na zemlji, kao i protiv plovila na moru", rekao je ruski vojni izvor.

Očekuje se da se projektili tipa "Cirkon" nađu na kruzerima klase "Kirov", kao što su Admiral Nakimov ili Pjotr Veliki. pretpostavlja se da se ovi brodovi trenutno modernizuju i unapređuju.

Rusija takođe radi na hipersoničnim krstarećim raketama tipa "Kh-47M2 Kindžal", koja bi trebalo da putuje i 10 puta brže od zvuka. To je još u martu ove godine najavio ruski predsednik Vladimir Putin. On je rekao da će ti projektili moći da prenose nuklearne bojne glave na daljinu do 2.000 kilometara.

Ranije ovog meseca je američka vlada upozorila da "Kina i Rusija rade na razvoju hipersoničnog oružja, jer njihova brzina, altitude i sposobnost manevrisanja mogu da pobede najveći broj antiraketnih sistema".

"Nema postojećih protivmera", rečeno je iz američke vlade.

Kurir.rs/CNBC/TASS

Foto: YT Screenshot

