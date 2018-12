RUPA NA KAPSULI U SVEMIRU NASTALA IZNUTRA: Ruski astronaut odbacio ideju da su astronauti mogli da izbuše otvor, oko čega su NASA i Roskosmos zavarničili!

Astronaut Sergej Prokopjev je rekao da istražitelji ispituju uzorke koje su on i član posade Oleg Kononenko prikupili tokom svemirske šetnje 12. decembra.

Prokopjev i još dva astronauta vratila su se na Zemlju ove nedelje posle misije od 197 dana na Međunarodnoj kosmičkoj stanici.

foto: AP / Dmitri Lovetsky / Pool

Rupa u ruskoj letelici Sojuz prikačenoj uz Stanicu primećena je 30. avgusta. Posada je otkrila curenje koje izaziva mali gubitak pritiska i zapušili su rupu.

Prokopjev je rekao danas na konferenciji za novinare da je otvor napravljen iz unutrašnjosti kapsule i da je sada do istražitelja da ocene kada je nastala ta rupa. To što su astronauti brzo identifikovali i popravili rupu pokauzuje da je posada "spremna za sve dogadjaje", rekao je on.

foto: Profimedia

Rupa nije predstavljala opasnost za Prokopjeva i druga dva astronauta Serenu Aunon Čancelor iz Nase i Aleksandera Gersta iz Evropske svemirske agencije tokom njihovog povratka na Zemlju jer je deo kapsule gde se otvor nalazi odbačen pre ponovnog vatrenog ulaska letelice u atmosferu Zemlje.

Šef ruske svemirske agencije Roskosmos Dmitrij Rogozin rekao je u septembru da je moguće da je rupa probušena dok je kapsula bila u proizvodnji ili dok je bila u orbiti. On nije direktno okrivio članove posade Međunarodne svemirske stanice ali je njegova izjava izazvala određenu napetost između Roskosmosa i Nase. Rogozin je u međuvremenu ublažio svoju izjavu i okrivio medije da iskrivljuju njegove reči.

Astronaut Prokopjev je odbacio ideju da su rupu mogli da izbuše astronauti i rekao "Ne treba da imate tako loše mišljenje o našoj posadi".

Kurir.rs / Beta

Foto: AP / NASA

Kurir

Autor: Kurir