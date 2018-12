OVA GODINA JE UNIŠTILA BABA VANGU: 2018. nije videla mnoge događaje koje je predvideo NOSTRADAMUS SA BALKANA (VIDEO)

Pre nego što je umrla 1996. godine, sa 85 godina, ostavila je predviđanja koja su išla sve do 51. veka kada je rekla da će se svemir završiti.

Prema 'Nostradamusu sa Balkana', trebali smo se radovati dva događajima koji se će obeležiti 2018. godinu - jedan jekuesko preuzimanje od SAD uloge supersile i otkriće 'novog oblika energije' na planeti Venera. Je li bila u pravu? Ukratko, ne.

Ljudi veruju da je ona tačno predvidela 11. septembar, uspon ID i cunami u Indijskom okeanu 2004. godine - i gledajući unazad, ove pojave daju dobar razlog da se bar saslušaju njena predviđanja.

Do sada se ne čini kao da je Kina preuzela od SAD ulogu prve svetske super sile - studija iz septembra ove godine pokazuje da je rast američke ekonomije za koji procenat veći od kineskog.

I dalje se veruje da će Kina uspeti da postane prva sila sveta - zajedno s Indijom - ali za sada se čini da SAD ostaju na tom mestu.

Što se tiče otkrića 'novog oblika energije' sa Venere? Pa, opet se to nije dogodilo. U stvari, NASA (zajedno sa drugim svemirskim programima) ovo nije spomenula neko vreme. Još 2014. godine, smatralo se da bi Venera mogla biti veliki izvor za iskorištavanje solarne energije - 40 odsto više nego ovde na Zemlji.

Međutim, što se tiče istraživanja svemira, 2018. je bila prilično epska.

Nedavno je NASA bezbedno spustila sondu na Crvenu planetu koja je čak vremena da napravi autoportret.

Čak i sa svim događajima iz 2018. godine, čini se da Vanga nije bila u elementu kada se radi o predviđanjma za ovu godinu. Iako ostaje još jedna nedelja.

Ali ona nije prestala sa predviđanjima i posle 2018. - ostali događaji o kojima nas je Vanga upozorila u budućnosti uključuju kraj svetske gladi do 2028. godine, topljenje ledenih kapa do 2045. godine, kolonije na Marsove koja će imati nuklearne bombe do 2256. godine i da Zemlja postaje nepodobna za život 2341. godine.

Kurir.rs/ladbible

Foto: Profimedia

