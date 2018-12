AMERIČKI ISTERIVAČI ĐAVOLA RADE PREKOVREMENO: Zbog manjka obučenih kadrova u SAD organizovani posebni kursevi

Nečastive sile na delu... Sveštenik čita Bibliju foto: Profimedia

U Sjedinjenim Američkim Državama vlada neobična nestašica - manjak je isterivača đavola! Naime, u Americi nema dovoljno sveštenika za vršenje egzorcizma, isterivanja nečastivog iz tela zaposednutog.

Otac Vinsent Lampert, službeni egzorcista nadbiskupije Indijanapolis, kaže da je tokom ove godine telefonom i preko mejla dobio čak 1.700 zahteva za izvođenje egzorcizma, što je najviše od kada je on na ovoj poziciji. On tvrdi da za to ima mnogo razloga.

Brojni uzroci

"Povećana upotreba droge, zavisnost od pornografije, propusti zdravstvenog sistema u lečenju mentalnih bolesti i sve popularniji paganski običaji, kao što je prizivanje duhova, doprinose povećanoj potražnji za sveštenicima koji vrše egzorcizam. Krivci su i rastuća duhovna praznina u životu Amerikanaca, kao i manji autoritet crkve!", kaže otac Vinsent.

KURS OD 300 evra U aprilu ove godine u Vatikanu je održan kurs za egzorciste na kome je učestvovalo 250 sveštenika iz 50 zemalja. Cena kursa koji je trajao nedelju dana bila je 300 evra.

- Sveštenici ne bi trebalo da oklevaju da svoje parohijane upute na egzorciste ukoliko imaju problema sa istinskim duhovnim poremećajima - rekao je tada papa Franja.

Katolička crkva je 1999. prvi put posle skoro pet vekova donela nova pravila koja se tiču egzorcizma kako bi se jasno povukla granica između mentalnih oboljenja i demonskog posedovanja.



Tokom poslednje decenije broj sveštenika egzorcista u SAD se više nego učetvorostručio, sa 12 na 50. Katolička crkva obučava sveštenike za izvođenje ovog obreda na posebnim kursevima u Rimu, Manili i Čikagu. Sveštenik Gari Tomas, čije je iskustvo s kursa za egzorcizam opisano u knjizi 2009. i filmu iz 2011. pod nazivom "The Rite" (Obred) nedeljno dobija desetak zahteva za pomoć u isterivanju đavola iz zaposednutih.



"Zahtevi dolaze od očajnika kojima psiholozi i psihijatri nisu mogli da pomognu. Oni su bolesni i ponekad zaista imaju probleme s demonima!", rekao je on.

Doktori u timu

U timu sveštenika Garija Tomasa nalaze se lekar, klinički psiholog i psihijatar. Svi oni su katolici i moraju da veruju u postojanje đavola. Uz njega su pri svakom ritualu i sveštenici koji pomažu u molitvi.



U Vatikanu tvrde da se potražnja za egzorcistima povećala širom planete. Međunarodna asocijacija egzorcista (International Association of Exorcists) okuplja sveštenike katoličke, anglikanske i pravoslavne crkve. Samo u Italiji je tokom 2017. čak 500.000 građana tvrdilo da su ih zaposele nečastive sile.

