GRANICA NA KOJOJ SU NARKO-BOSOVI NEPOBEDIVI: Pretvorili su Paragvaj u bazu, ubijaju da bi tu OSTALI U ZATVORU (VIDEO)

Danima kasnije, naoružani su muškarci u videu pretili ubistvom državnog tužoca te zemlje. "Glava ti je na panju", upozorili su. Onda su došla dva užasna ubistva: advokat koji je zastupao dilere ubijen je nakon što je izašao sa sastanka, a mlada žena je izbodena do smrti nožem za maslac dok je u zatvoru posećivala dilera.

"Ti incidenti su kao scene koje vidiš samo u filmovima", kaže Arnaldo Guicio, šef paragvajske jedinice za borbu protiv droge. Ti zločini imaju samo jednu zajedničku stvar: To je haos koji se "prelieva" iz Brazila. Nakon što je tamo nasilje postiglo svoj maksimum, drogeraški rat se prebacuje preko granice, i "cveta" na već slabim institucijama Paragvaja.

Veliki deo haosa u regionu "napaja" američko oružje. Toliko američkog oružja stiže u Paragvaj da su u SAD-u napravili redak korak i ove godine zaustavili komercijalni izvoz prema toj zemlji.

Primetili su, naime, da su trgovci oružjem u SAD-u poslali gotovo 35 miliona oružja i komada municije u Paragvaj tokom 2017. godine, što je tri puta više nego godinama ranije. Većina tog oružja onda pronađe put do najvećih gradova Brazila - Ria ili Sao Paola koje, možemo reći, kontrolišu bande s desetinama hiljada"vojnika". Paragvaj deli vrlo poroznu i 1.300 kilometara dugačku granicu s Brazilom, pa je dugo bio centar za krijumčarenje i pranje novca. Zemlja je veliki proizvođač marihuane, ima aktivno tržište oružjem te služi kao poligon za švercovanre kokaina iz susedne Bolivije.

Ali moćne bande iz Brazila eksploatišu slabe zakone, policijsku korupciju i slabo sudstvo kako bi što dublje penetrirali u zemlju. One više "ne tretiraju Paragvaj kao stranu zemlju već kao deo njihovog kriminalnog domena", kaže Guicio. Uništavanje autoriteta bandi, kao i uklanjanje njihove same prisutnosti je institucionalan izazov za Paragvaj, kaže policija.

"Organizovani kriminal ovde cveta", kaže senator Georgia Arua, koji predstavlja pogranični region koji je postao sve smrtonosnije bojište dok rivalske bande pokušavaju da dokažu koja je jača i koja kontrolira koji put za šverc.

"Jedini način kako se protiv toga možemo da se borimo su institucionalne promene u Paragvaju. Ali slabo je sudstvo naša najveća mana. I najpotkupljiviji su", kaže senator. Ministar unutrašnjih poslova Paragvaja, Huan Ernesto Viljamajor, koji nadgleda državnu policiju, kaže kako je predsednik Mario Abdo Benitez, čiji je mandat počeo u avgustu, dobio uzde države koju izjeda korupcija.

"Treba napraviti veliko čišćenje, a aktera je toliko da je pitanje je li to moguće", kaže Viljamajor. Znakovi da Paragvaj tone u uvoznom kriminalu i nasilju bili su prisutni već godinama. Na proleće 2017. kriminalci su palili automobile duž Siudad del Este, grada blizu Brazila i Argentine, kako bi privukli pažnju policije dok s druge strane napadaju kompaniju koja transportuje gotovinu i bombom razneli vozilo. Neki su od napadača samo čamcem prešli na drugu stranu reke, u Brazil. Ali ništa nije podcrtalo širinu i ozbiljnost problema sa sistemom i institucijama od događanja koje je pokrenulo hapšenje Marčela Pinheira Veige, brazilskog narkobosa.

Veiga, poznat i po aliasu Marcelo Piloto, beži od zakona u Brazilu od 2007. godine, kada je pobegao iz zatvora nakon 10 godina (od ukupne kazne od 26 godina). Brazilska, kao i američka, policija ga je neprekidno tražila, a 2012. je pobegao u Paragvaj i tada je eskaliralo krijumčarenje oružja i droge u brazilske gradove koje kontroliše banda po imenu Komando Vermeljoo. Krajem 2017., nakon mjeseci prisluškivanja komunikacije i skupljanja podataka od ljudskih resursa, agenti su napokon saznali otkuda on "operiše", iz Encarnaciona, malog gradića na jugu Paragvaja. Amerikanci su koordinate dali svojim paragvajskim kolegama, i čekali su da vide što će se dogoditi. Dana 13. decembra prošle godine tim Paragvajaca je napao Veigin trosobni stan i pronašli su ga kako čuči kraj osvetljenog božićnog drvca. Predao se bez borbe i nije bilo incidenata. Službenici su slavili hapšenje u američkom konzulatu u Riu.

"Baš nas je to obradovalo, to je velika stvar za nas", kaže američki službenik koji nije bio ovlašćen da javno govori o hapšenju. ALi, zapelo je pri izručenju. Prošlog meseca Veiga je čak organizovao konferenciju za medije kako bi dodatno odugovlačio s izručenjem u Brazil, što je postalo prioritet za službe u Paragvaju nakon što su otkrili auto-bombu. On je tvrdio, vidno besan, kako nije bio upućen u plan. Onda je nabrojao svu silu kršenja zakona i zločina koje je počinio u Paragvaju, priznanje krivice koje, čini se, služi tome da se izbegne odlazak u Brazil. Optužio je visokorangiranog zapovednika da je njegov plaćeni špijun, priznao kako je dugo "dilovao" oružjem, pa i da je ubijao po Paragvaju. U intervjuu u njegovoj ćeliji nekoliko dana kasnije Veiga je rekao kako Paragvaj želi da ga se što pre reši kako se ne bi saznalo sve o vezama među političarima, policijom i dilerima.

Iako mu se ne sviđa ideja zatvora, kaže kako je smeštaj gde je sada - soba s odvojenim kupatilom, televizijom i malim frižiderom - mnogo bolje od onoga što ga čeka u Brazilu. "Ja sam trafikant, diler, ali ima ih mnogo, a oni ne žele pronaći prave glavešine, mi smo zamenjivi", rekao je svrstavši se na dno lestvice. Nakon što je intervju završio oko podneva, 18-godišnja Lidia Meza Burgos, iz siromašnog sela na jugu Paragvaja, došla je kao posetiteljka i otišla u ćeliju. Radila je kao prostitutka. Jednom kad je napokon bila unutra policajci kažu kako ju je Veiga izbo nožem 16 puta u vrat i telo. To je samo još jedan od pokušaja da se Paragvaj prisili da ga se ne izruči, već da mu se ovde sudi za ubistvo.

Kurir.rs/Express.hr

Foto: Vikipedija

Kurir

Autor: Kurir